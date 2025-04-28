Солист OneRepublic: «Баку чище, безопаснее и красивее Лос-Анджелеса» - ФОТО
Сегодня впервые в Азербайджане выступит популярная американская поп-рок группа OneRepublic, концерт которой состоится в Crystal Hall в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».
Находясь в столице Азербайджана, солист группы Райан Теддер успел прогуляться по городу, посетив Ичери шехер, рассказывая о котором, отмечает в Instagram Stories, что «в Баку много крепостей и кошек».
Также Р.Теддер отмечает, что именно в Баку он попробовал один из лучших кебабов, а говоря о городе, рассказывает своей почти миллионной аудитории в Instagram следующее: «Лос-Анджелес, берите на заметку. Азербайджан чище, безопаснее и красивее».
Напомним, что на разогреве у всемирно известного музыкального коллектива выступит группа Mamagama, которая в мае представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».
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