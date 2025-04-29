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Самые яркие моменты концерта группы OneRepublic в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:13 - Сегодня
Самые яркие моменты концерта группы OneRepublic в Баку - ФОТО - ВИДЕО

28 апреля в бакинском Crystal Hall с аншлагом прошёл долгожданный концерт популярной американской группы OneRepublic в рамках их мирового тура «The Artificial Paradise» - это стало первым выступлением коллектива в Азербайджане, и оно превзошло все ожидания.

Особенный драйв вечеру придало выступление на разогреве группы Mamagama - представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025». Молодые музыканты буквально зажгли сцену своими авторскими треками и представили премьеру одной из новых песен. Их энергичное выступление стало ярким доказательством того, что музыка, созданная в Азербайджане, способна достойно конкурировать на любой мировой сцене. В звучании Mamagama современный поп-рок органично переплетается с национальным колоритом - мастерским использованием саза, что придаёт их музыке неповторимый характер, в чем вскоре мы убедимся на конкурсе «Евровидение 2025»

Когда на сцене появился Райан Теддер, солист OneRepublic, зал взорвался овациями. Артист сразу расположил к себе публику, активно используя азербайджанские слова: «Salam!», «Necəsiz?», «Çox sağ olun!». Музыкант не только пел, но и искренне общался с залом, подчёркивая своё восхищение страной, заявив со сцены следующее: «Азербайджан - 91-я страна, где я выступаю. Какой Баку красивый город, люди здесь добрые, а еда вкусная. Особенно мне понравился кебаб! Мы очень рады быть здесь с концертом. И я уверен: многие мировые артисты должны приехать выступать в Баку».

@ismylova_j Which kebabs are actually the best? 🫢 #onerepublic #baku #azerbaycan🇦🇿 ♬ оригинальный звук - June

Концерт стал настоящим парадом хитов: с первых аккордов зал взрывался аплодисментами и подпевал буквально каждой песне. Публика эмоционально реагировала на каждое знакомое вступление - зал пел вместе с группой Counting Stars, подпевал культовой Apologize, подхватывал слова Secrets, Good Life и Stop and Stare. Каждый трек сопровождался вспышками телефонов, овациями и криками восторга. Наряду с проверенными временем хитами OneRepublic представили и свежий материал из нового альбома Artificial Paradise, который дал название мировому туру. Новые песни были встречены с не меньшим энтузиазмом, доказав, что азербайджанская публика следит за творчеством группы и воспринимает их музыку на ура.

Одним из ярких моментов шоу стал импровизированный караоке-блок, где Райан вместе со зрителями исполнил песни, которые он в своё время написал для мировых звёзд - например, легендарную Halo из репертуара Бейонсе.

«Баку сегодня был на совершенно другом уровне. Вы были потрясающими. Пожалуйста, можно нам вернуться сюда как можно скорее?» - делится Райан Теддер впечатлениями о концерте в Crystal Hall.

Выступление OneRepublic в Баку стало не только музыкальным праздником, но и важным событием для культурной жизни города. Такие концерты укрепляют статус столицы Азербайджана как одного из главных музыкальных центров региона, открытого для самых ярких имён мировой сцены – напомним, что летом в Баку выступит мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк.

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