Солист OneRepublic Райан Теддер учит азербайджанский язык – ВИДЕО

Солист американской группы OneRepublic Райан Теддер осваивает азербайджанский язык - на официальных страницах коллектива появилось видео, в котором музыкант учит фразы на азербайджанском перед концертом в Баку.

В подписи к ролику Р.Теддер отметил: «Adding Azerbaijani to the resume», что переводится как «Добавляю азербайджанский в резюме».

Напомним, что концерт OneRepublic в Баку, состоявшийся в апреле, прошел на ура – в завершении шоу группа поблагодарила азербайджанских слушателей за невероятную атмосферу и пообещала вернуться в столицу Азербайджана снова.