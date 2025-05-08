OneRepublic: «В Азербайджане мы были впервые, но точно не в последний раз» - ВИДЕО

28 апреля в бакинском Crystal Hall с аншлагом прошёл долгожданный концерт популярной американской группы OneRepublic в рамках их мирового тура «The Artificial Paradise» - это стало первым выступлением коллектива в Азербайджане, и оно превзошло все ожидания.

Группа OneRepublic сделала очередную публикацию в социальных сетях, посвященную концерту в Баку – на этот раз в Threads, где разместила видео, в котором фанаты говорят о концерте, показаны кадры с шоу и виды Баку, снятые во время прогулки коллектива по азербайджанской столице.

«Азербайджан... Мы здесь впервые, но точно не в последний раз», - отмечает группа OneRepublic в социальной сети Threads.

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