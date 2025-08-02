Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж Азербайджана и не только - ФОТО - ВИДЕО

На прошлой неделе Азербайджан стал частью глобальной музыкальной повестки - международный фестиваль DREAM FEST собрал тысячи зрителей на побережье Каспия в Sea Breeze, а концерт Джастина Тимберлейка в самом сердце Баку стал культурным событием не только для города и всей страны, но и региона в целом.

Такие события давно вышли за рамки развлекательного формата, став инструментом продвижения, который помогает Азербайджану звучать громче на мировой арене, формируя узнаваемый образ и усиливая туристический интерес. При этом подобный эффект не ограничивается моментом - он работает на перспективу, закладывая основу для устойчивого интереса к стране, её культуре и возможностям.

Такие концерты и фестивали - это не только про музыку и развлечения. Они реально помогают продвигать Азербайджан в мире. Когда сюда приезжают мировые звёзды, об этом пишут СМИ, это обсуждают в соцсетях. Люди из других стран начинают интересоваться: где это проходит, что за место, как туда попасть? А потом бронируют билеты, приезжают, гуляют по городу, живут в отелях, ужинают в ресторанах, ездят на экскурсии. В выигрыше все - и туристы, и экономика, и имидж страны, и в итоге Баку начинают воспринимать как стильный, современный город, где происходят важные и яркие события.

Плюс, такие события становятся поводом для возвращения туристов. Кто-то приехал на концерт - и захочет вернуться уже просто отдохнуть. А кто-то впервые узнал о Баку именно благодаря шоу мирового уровня. Это работа на перспективу: шаг за шагом Азербайджан закрепляется на карте must visit-направлений, где можно не только хорошо провести время, но и попасть в центр культурной жизни.

Автор фото Наталья Лебедева

Организованный iTicket Production и Dream Group International концерт мировой суперзвезды Джастина Тимберлейка на Бакинском олимпийском стадионе посетили 47.000 человек, об этом в комментарии 1news.az рассказал директор департамента по маркетингу и креативу iTicket Теймур Саттаров, отметивший, что 21.000 билетов на шоу Forget Tomorrow купили иностранцы.

По данным, предоставленным Т.Саттаровым, билеты на бакинский концерт Джастина Тимберлейка приобрели поклонники из множества зарубежных стран. Ниже ТОП-15 по убыванию - от страны, купившей больше всего билетов, до замыкающей список:

1. Российская Федерация

2. Казахстан

3. Турция

4. Германия

5. Объединенные Арабские Эмираты

6. Узбекистан

7. Нидерланды

8. Грузия

9. Соединенные Штаты

10. Франция

11. Великобритания

12. Кыргызстан

13. Украина

14. Испания

15. Польша

География продаж впечатляет – как видите, концерт Дж.Тимберлейка в Баку собрал зрителей со всех уголков мира. Это значит, что столица Азербайджана всё чаще становится точкой притяжения для меломанов и путешественников. И как было отмечено выше, когда люди приезжают ради музыки, они открывают для себя и город, и страну: гуляют по улицам, пробуют местную кухню, делятся впечатлениями в соцсетях. Всё это работает на узнаваемость и пиар Баку и Азербайджана в целом, и создает эффект «сарафанного радио» в мировом масштабе.

Очень важный и очень красивый элемент, с которого традиционно начинаются масштабные летние фестивали в Азербайджане - это выступление Государственного ансамбля танца. И «Жара», и DREAM FEST из года в год открываются именно с этого номера, в котором национальные азербайджанские танцы соединяются с видеорядом на больших экранах, демонстрирующим природную красоту страны, её архитектуру и культурное наследие. И это не просто торжественное открытие, тонко продуманный жест, позволяющий каждому зрителю, особенно иностранному, с первых минут почувствовать атмосферу Азербайджана. Большой плюс в том, что через искусство и эмоции танца международный фестиваль сразу задаёт нужный тон, делая акцент на самобытности и гордости за азербайджанскую культуру.

Особую атмосферу на открытии DREAM FEST 2025 создала и песня «Сбежим в Баку» в исполнении народного артиста Азербайджана EMIN’а, которая звучит в начале и стала своего рода гимном фестиваля - лёгкая, запоминающаяся, она словно приглашает всех окунуться в бакинское лето и прочувствовать настроение праздника. Именно эта песня стала ярким символом фестивального открытия - её слова мгновенно подхватывают зрители, создавая настроение и задавая ритм всему вечеру.

Локация фестиваля - уникальный курортный и жилой комплекс Sea Breeze - сама по себе стала наглядной иллюстрацией туристического потенциала Азербайджана. Побережье Каспийского моря, современные бутик-отели, стильные апартаменты, рестораны с разнообразной кухней, пляжи, прогулочные зоны и инфраструктура, соответствующая высоким международным стандартам, - всё это формирует образ страны как привлекательного, комфортного и перспективного туристического направления. Ну, а во время международного фестиваля здесь можно не только отдохнуть у моря, но и стать частью культурных событий, что делает впечатление от визита ещё более насыщенным.

Ещё один важный аспект - участие артистов и мировых звёзд в продвижении страны. Участники фестиваля, как и исполнители, дающие сольные концерты в Баку, активно делятся своими впечатлениями от города и страны в соцсетях. Фото с улиц столицы, видео с репетиций и закулисья, сторис с местной кухней или достопримечательностями - всё это охватывает миллионы подписчиков по всему миру. Так срабатывает мощный эффект: сила поп-культуры и влияние социальных сетей объединяются, превращая каждое выступление в инструмент международного промо Азербайджана.

К примеру, на официальных страницах группы One Republic в социальных сетях то и дело появлялись публикации, связанные с Баку. Особенно активен был солист коллектива Райан Теддер - в своих Instagram Stories он подробно делился впечатлениями о столице Азербайджана, публиковал кадры с улиц города, прогулки по Ичери Шехер и рассказывал об азербайджанской кухне. Всё это происходило во время апрельского визита One Republic в рамках мирового тура в азербайджанскую столицу. Подобные включения в контент артистов - это органичная реклама, которая работает лучше любой классической кампании.

Культурный диалог между гостями фестиваля и жителями Баку становится неотъемлемой частью DREAM FEST, превращая музыкальное событие в площадку для взаимного уважения, обмена традициями и живого человеческого общения. Ярким символом этого диалога стало выступление итальянской певицы In-Grid – на сцене фестиваля она неожиданно исполнила азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin», вызвав настоящий восторг у зрителей. Этот жест стал трогательным примером уважения к культуре принимающей страны и одновременно - красивым моментом пересечения итальянской и азербайджанской музыкальных традиций.

Такие моменты ещё раз подчёркивают дух мультикультурализма, присущий Азербайджану, и наполняют фестиваль не только музыкой, но и смыслом - объединяющим, открытым и по-настоящему международным.

Возвращаясь к DREAM FEST, стоит отметить масштаб события: за четыре дня на сцене выступили более 50 артистов из 12 стран, а общее число зрителей составило около 40 000 человек. Завершился фестиваль ярким концертом американского рэпера Tyga - его первое выступление в Баку прошло именно в рамках DREAM FEST. И это не просто громкое имя: такие привозы - шаг к тому, чтобы Баку всё увереннее занимал своё место на глобальной музыкальной карте.

Как видите, концерты мировых звёзд - это безусловный плюс для Азербайджана. Они не только привлекают туристов, но и усиливают культурный имидж страны, превращая Баку в важную точку на современной карте музыкальных событий. Это вклад в экономику, туризм и узнаваемость, который работает как сейчас, так и на перспективу. И всё это - лишь начало. Шоу продолжается!

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».

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