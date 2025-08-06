Внесена ясность в вопрос заражения детей инфекционными заболеваниями на пляжах Азербайджана

В настоящее время продолжаются мониторинги на пляжах, действующих на Абшеронском полуострове, а также в северных и южных районах Азербайджана.

Об этом AПA сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Минздрава.

Мониторинги проводятся комплексно с участием сотрудников Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

За прошедший период пляжного сезона случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано.

В районах, где было обнаружено бактериологическое загрязнение морской воды, продолжаются контрольные мероприятия.

Напомним, в последние дни распространялась информация о случаях кишечной инфекции среди детей.