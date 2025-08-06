Внесена ясность в вопрос заражения детей инфекционными заболеваниями на пляжах Азербайджана
В настоящее время продолжаются мониторинги на пляжах, действующих на Абшеронском полуострове, а также в северных и южных районах Азербайджана.
Об этом AПA сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Минздрава.
Мониторинги проводятся комплексно с участием сотрудников Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.
За прошедший период пляжного сезона случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано.
В районах, где было обнаружено бактериологическое загрязнение морской воды, продолжаются контрольные мероприятия.
Напомним, в последние дни распространялась информация о случаях кишечной инфекции среди детей.
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