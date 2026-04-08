Трамп: Иран не будет обогащать уран, а США вывезут «ядерную пыль»

First News Media15:50 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет заниматься обогащением урана, а Соединенные Штаты совместно с Тегераном извлекут и вывезут глубоко залегающую "ядерную пыль".

"Обогащения урана не будет, а Соединенные Штаты, работая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко залегающую ядерную 'пыль'", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, соответствующие объекты находятся под "очень тщательным спутниковым наблюдением" Космических сил США, и с момента удара их якобы никто не трогал.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и "при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив", уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США "были вынуждены согласиться". Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль поддерживает решение США о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Вместе с тем в ее заявлении подчеркивается, что соглашение не распространяется на Ливан, где израильская армия ведет боевые действия против военных отрядов проиранской шиитской организации "Хезболлах".

Источник: РИА Новости

