Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

В рамках программы участники встретились с высокопоставленными должностными лицами Армении, включая Секретаря Совета безопасности Армена Григоряна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна.

Эти встречи предоставили возможность обменяться мнениями о роли гражданского общества в поддержке мирной повестки и о способах, с помощью которых общественные инициативы могут дополнять официальные усилия по продвижению мира.

Мероприятие завершилось пресс-конференцией, на которой были подведены итоги обсуждений.

Азербайджанская делегация покинула Армению через тот же делимитированный участок границы, что стало еще одним практическим шагом по укреплению доверия.

Участники подтвердили, что регулярное взаимодействие в формате «Мост мира» может внести значимый вклад в укрепление взаимного доверия, расширение профессионального сотрудничества и поддержку постепенной нормализации армяно-азербайджанских отношений