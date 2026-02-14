Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО
В рамках программы участники встретились с высокопоставленными должностными лицами Армении, включая Секретаря Совета безопасности Армена Григоряна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна.
Эти встречи предоставили возможность обменяться мнениями о роли гражданского общества в поддержке мирной повестки и о способах, с помощью которых общественные инициативы могут дополнять официальные усилия по продвижению мира.
Мероприятие завершилось пресс-конференцией, на которой были подведены итоги обсуждений.
Азербайджанская делегация покинула Армению через тот же делимитированный участок границы, что стало еще одним практическим шагом по укреплению доверия.
Участники подтвердили, что регулярное взаимодействие в формате «Мост мира» может внести значимый вклад в укрепление взаимного доверия, расширение профессионального сотрудничества и поддержку постепенной нормализации армяно-азербайджанских отношений