«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.

По предварительным данным, шестеро детей в этой семье отравились угарным газом. К сожалению, одну из них — двухлетнюю Гюльджахан — спасти не удалось. Двоих детей после лечения изъяли из семьи и поместили в государственное детское учреждение. Остальные сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

Особенно шокирует тот факт, что это уже четвертая смерть ребенка в данной семье. Этот случай вызвал серьезную обеспокоенность и оживленные дискуссии в обществе.

Произошедшее вновь поднимает вопрос о необходимости строгого соблюдения правил бытовой безопасности и рисках, связанных с эксплуатацией газового оборудования.

Сотрудники информационного агентства 1news.az провели опрос среди жителей города по этой теме.

Представляем вашему вниманию результаты опроса.