Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы.

Для каждой азербайджанской семьи подготовка к празднику - это особенный ритуал: выбор лучших орехов, сухофруктов, сямяни для того, чтобы украсить стол богатой хончой, символизирующей достаток и изобилие.

Однако за праздничной магией всегда следуют предпраздничные хлопоты. Важно не только вдохновение, но и грамотное планирование бюджета, ведь каждой хозяйке хочется, чтобы стол был не только щедрым, качественным, но и бюджетным.

Так во сколько же обойдется праздничное меню в этом году?

Чтобы ответить на этот вопрос, наши корреспонденты отправились на популярную ярмарку «Из села в город» (у станции метро «Гянджлик»).

Продавцы отметили, что на ярмарке представлена как местная, так и импортная продукция, и что цены варьируются в зависимости от её происхождения.

Согласно нашему опросу среди жителей столицы, посетивших ярмарку, мнения о ценах разделились: есть как довольные покупатели, так и те, кто остался недоволен стоимостью товаров.

Представляем цены на продукты на новрузовской ярмарке:

Отметим, что открывшаяся 7 марта ярмарка продлится до 18 марта.

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для
