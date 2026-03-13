Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы.
Для каждой азербайджанской семьи подготовка к празднику - это особенный ритуал: выбор лучших орехов, сухофруктов, сямяни для того, чтобы украсить стол богатой хончой, символизирующей достаток и изобилие.
Однако за праздничной магией всегда следуют предпраздничные хлопоты. Важно не только вдохновение, но и грамотное планирование бюджета, ведь каждой хозяйке хочется, чтобы стол был не только щедрым, качественным, но и бюджетным.
Так во сколько же обойдется праздничное меню в этом году?
Чтобы ответить на этот вопрос, наши корреспонденты отправились на популярную ярмарку «Из села в город» (у станции метро «Гянджлик»).
Продавцы отметили, что на ярмарке представлена как местная, так и импортная продукция, и что цены варьируются в зависимости от её происхождения.
Согласно нашему опросу среди жителей столицы, посетивших ярмарку, мнения о ценах разделились: есть как довольные покупатели, так и те, кто остался недоволен стоимостью товаров.
Представляем цены на продукты на новрузовской ярмарке:
Отметим, что открывшаяся 7 марта ярмарка продлится до 18 марта.