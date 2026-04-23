Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли.

Территория протяженностью более одного километра была комплексно обновлена и полностью передана в распоряжение пешеходов. В ходе работ заменены коммуникации, установлены современные системы освещения, удобные скамейки и заложены зеленые зоны. Словом, здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей и гостей столицы.

А ведь еще недавно эта улица считалась одной из самых сложных для прогулок из-за интенсивного автомобильного трафика.

Теперь она обрела новый облик, о котором мы побеседовали с жителями столицы и гостями нашего города.

Все наши собеседники единодушно отмечают, что новая эстетика радует глаз, создает атмосферу уюта и располагает к прогулкам и отдыху.

Особую ценность территории придает ее историческое наследие - здания XIX–XX веков, включая знаменитую баню «Фантазия». Проведенные работы позволили бережно сохранить этот исторический колорит, гармонично дополнив его элементами актуального городского дизайна.

Более того, обновленная улица органично объединила два популярных места отдыха: Зимний парк и Площадь фонтанов в единое городское пространство.