«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В городе Габала (Азербайджан) прошел двусторонний круглый стол в рамках Инициативы «Мост мира», объединивший представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении. В очередной встрече приняли участие представители неправительственных организаций, СМИ и аналитических центров обеих стран.

Армянская делегация прибыла в Азербайджан через сухопутную границу, пересекши делимитированный и демаркированный участок и пройдя все соответствующие пограничные и паспортные процедуры. Сам факт пересечения стал еще одним символическим шагом Инициативы «Мост мира» на пути к укреплению мер доверия между обществами Азербайджана и Армении.

В течение двух дней состоялись четыре сессии обсуждений. Участники рассмотрели геополитические процессы на Южном Кавказе и вокруг него, а также их влияние на мирный процесс. Азербайджанские и армянские эксперты обменялись мнениями о позициях и видении своих стран в отношении регионального развития.

До начала двустороннего диалога представители Инициативы «Мост мира» провели встречи и обсуждения с различными сегментами гражданского общества в своих странах с целью лучшего понимания общественных ожиданий и восприятия мирного процесса. В ходе отдельной сессии участники представили результаты этих встреч, обозначив ключевые обеспокоенности, ожидания и точки зрения, существующие в их обществах.

С учетом выраженных общественных ожиданий участники посвятили заключительную сессию обмену мнениями о будущих совместных и индивидуальных инициативах на следующих этапах мирного процесса.

11 апреля участники четвертого двустороннего круглого стола, проведенного в рамках Инициативы «Мост мира», встретились с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, ход мирного процесса на политическом уровне, а также вклад гражданского общества в процесс нормализации.

Двухдневный диалог завершился пресс-конференцией, на которой были подведены итоги четвертой встречи.

Последняя встреча представителей гражданского общества прошла в атмосфере конструктивного диалога, откровенных обсуждений и подтверждения того, что альтернативы мирной повестке не существует. Участники диалога, организованного в рамках Инициативы «Мост мира» при поддержке правительств Азербайджана и Армении, выразили намерение продолжать совместные усилия по укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

2026/04/10 18:59

В Габале в рамках инициативы «Мост мира» продолжается двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В настоящее время проходит вторая сессия встречи.

В настоящее время проходит вторая сессия встречи.

В Габале в рамках инициативы «Мост мира» начался двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Как сообщает 1news.az, диалог между представителями гражданских обществ двух стран будет проходить 10-12 апреля в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные дискуссионные сессии будут посвящены вопросам продвижения мира на уровне обществ и укрепления доверия на последующих этапах мирного процесса.

