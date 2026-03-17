İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза.

По народным поверьям, именно в этот день пробуждается земля, скидывая с себя зимние оковы и готовясь к полному обновлению.

В этот день в домах накрывают праздничный стол, готовят изысканные национальные сладости, собирают нарядную хончу. В центре колосится главный символ праздника - сямяни, олицетворяющий жизненную силу и возрождение природы.

Чтобы глубже погрузиться в атмосферу праздника и узнать обо всех тонкостях народных обычаев, мы побеседовали с помощником председателя правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» по заповеднику «Гала» Туран Гасановой.

По словам Туран ханум, Новруз - это не просто праздник, а целая череда торжеств, каждое из которых наполнено глубоким смыслом.

«Новруз предваряют четыре предпраздничных вторника, и у каждого из них - своя особая красота. Первый – Su çərşənbəsi (вторник воды), знаменующий пробуждение родников и таяние льдов. Второй – Od çərşənbəsi (вторник огня), когда приходит долгожданное тепло и земля начинает прогреваться под первыми лучами солнца. Третий – Yel çərşənbəsi (вторник ветра), пробуждающий деревья и способствующий цветению. И, наконец, четвертый – Torpaq çərşənbəsi или İlaxır çərşənbə - главный предвестник весны. К нему готовятся на протяжении всех предыдущих недель: в домах наводят идеальный порядок, покупают новую одежду, забывают старые обиды. В эти дни принято ходить друг к другу в гости и делиться угощениями», - подчеркнула наша собеседница.

Говоря о главном символе праздника - сямяни, Туран Гасанова отметила, что его выращивание представляет собой особый ритуал. Поскольку процесс требует времени, подготовку начинают уже с первого предпраздничного вторника: зерна бережно замачивают в нарядной посуде и ежедневно ухаживают за ростками, чтобы к празднику стол украшала густая изумрудная зелень.

«Новруз богат традиционными сладостями. Я с теплотой вспоминаю, как из года в год наши мамы, тети, соседки собирались вместе, чтобы вместе приготовить шякярбуру, пахлаву, гогал, бадамбуру. Эти сладости, радуя глаз, являются неотъемлемой частью праздничного стола», - добавила Туран ханум.

Помимо кулинарных традиций, Новруз богат и на старинные обряды. По словам Т. Гасановой, в «последний вторник» девушки гадают на желания и любовь – с кольцом, на воде, или выходя на qulaq falı и прислушиваясь к первым услышанным словам у соседских дверей.

Одной из наиболее известных традиций является украшение стола яствами, названия которых начинаются на букву «С» - su (вода), süd (молоко), səməni (пророщенная пшеница), səbzi (зелень), siyənək balığı (сельдь), sumax (сумах) и sirkə (уксус).

Традиция окрашивания яиц тоже имеет свою историю. Т.Гасанова рассказала, что искусство окрашивания тканей и шерсти натуральными красителями - корой деревьев, плодами и фруктами - существовало в Азербайджане с древних времен. Со временем эту традицию переняли и для Новруза. На праздничном столе - крашеные яйца стали символом изобилия, а «бои» по битью яиц - любимым развлечением детей.

Красная лента на сямяни, по словам нашей собеседницы, олицетворяет чистоту и служит добрым знаком того, что наступающий год будет еще прекрасней.

Завершая беседу, Туран ханым с легкой грустью отметила, что современный ритм жизни меняет форматы общения: порой мы заменяем теплые визиты в гости сухими поздравлениями в гаджетах. Она убеждена, что наш священный долг - сохранять аутентичность обычаев и передавать их будущим поколениям в первозданном виде: «Надеюсь, что эти традиции не будут забыты и неизменно будут передаваться дальше».

В завершение нашей встречи мы, по красивой народной традиции, «побили» праздничные яйца как символ единства, дружбы и радости встречи долгожданной весны.

Благодарим Государственный историко-этнографический заповедник «Гала», находящийся в ведении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» за созданные для нас условия съёмки.

Подробнее в нашем видеоматериале: