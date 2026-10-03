«Туран Товуз» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче в Баку
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялся товарищеский матч между «Туран Товуз» и турецким «Фенербахче».
Встреча завершилась победой стамбульского клуба со счетом 2:0.
Счет на 60-й минуте открыл французский полузащитник Нголо Канте.
На 74-й минуте второй мяч в ворота «Туран Товуз» забил Чагры Балта.
Матч обслуживал азербайджанский арбитр Раван Гамзазаде.
Доход от продажи билетов на встречу будет перечислен в Фонд возрождения Карабаха.
302