В Баку завершился этап Кубка мира по плаванию "Шелковый путь", проходивший во Дворце водного спорта.

Одним из главных событий заключительного дня стало выступление азербайджанской пловчихи Анастасии Гнусиной. На дистанции 200 метров на спине она показала результат 2 минуты 20,68 секунды и установила новый рекорд Азербайджана.

Перед началом вечерней сессии перед зрителями с музыкальной программой выступила победительница "Евровидения" Нигяр Джамал.

В мужском общем зачете этапа первое место по набранным очкам занял Егор Корнев. Вторым стал Люк Барр, третьим — Питер Кутзе.

Среди женщин победу в общем зачете одержала Маррит Стинберген. Серебряную медаль завоевала Роос Ваннотердейк, бронзовую — Анна Пепловски.

В заключительный день победителями отдельных дисциплин также стали Карсон Фостер, Егор Корнев, Питер Кутзе, Люк Барр, Шейн Касас, Роос Ваннотердейк, Анна Пепловски, Флорин Гаспар, Маррит Стинберген и Итин Юй.

В церемонии награждения приняли участие председатель Технического комитета по плаванию Всемирной федерации водных видов спорта Крейг Хантер, генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Огтай Атаев и советник федерации Рашад Абдурахманов.

В бакинском этапе приняли участие 216 пловцов из 44 стран. Азербайджан представляли 15 спортсменов.

Следующий этап Кубка мира "Шелковый путь" пройдет 8—10 октября в Ташкенте.