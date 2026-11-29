Немец Агит Кабайел защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в германском Дюссельдорфе, он выиграл техническим нокаутом во втором раунде у албанца Нельсона Хисы.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, Хиса, до поединка считавшийся явным аутсайдером, попытался навязать чемпиону вязкий бой, много клинчевал и сковывал его движения. В атаке пытался создать неприятности, но пропускал больше. Во втором раунде албанец травмировал правую руку и спустя некоторое время отказался от продолжения боя.

34-летний Кабайел впервые защитил титул чемпиона мира WBC, который был ему присвоен в июне этого года после отказа от пояса украинца Александра Усика. С января 2025 года немец владел временным поясом WBC. Кабайел стал первым за 94 года представителем Германии — чемпионом мира в супертяжелом весе. В 1932 году таковым был Макс Шмелинг. В послужном списке Кабайела теперь 28 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения.

42-летний Хиса потерпел первое поражение в карьере при 25 победах (23 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Хиса выступал на любительском ринге 23 года, 22 раза становился чемпионом Албании, участвовал в чемпионатах мира и Европы. В профессионалы перешел в 2022 году в возрасте 37 лет, за первые два года провел 14 поединков. До боя с Кабайелом владел серией из 19 досрочных побед. Албанец занимал 16-е место в рейтинге WBC.

Титулами чемпиона мира по остальным престижным версиям в супертяжелом весе владеют россиянин Мурат Гассиев (Всемирная боксерская ассоциация), хорват Филип Хргович (IBF) и британец Даниель Дюбуа (Всемирная боксерская организация).