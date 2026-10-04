Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне

Сборная Азербайджана одержала первую победу в текущем сезоне Лиги наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, подопечные Айхана Аббасова встретились с командой Литвы.

Игра на стадионе «8-й км» в Баку завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Абдулла Хайбулаев.

После победы азербайджанская сборная поднялась на 1-е место в группе, набрав в трех играх 5 очков.

Последнюю игру в группе «милли» проведет 13 ноября на выезде против Лихтенштейна.