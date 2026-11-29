В заключительном матче XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу агдамский «Карабах» на своем поле обыграл «Сумгайыт».

Как сообщает 1news.az, встреча на стадионе Azərsun Arena в Баку завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе «Карабаха» забитыми мячами отличились Александр Кащук (42-я минута), Ренальдо Сефас (45+2), Таофик Исмайыл (77) и Муса Гурбанлы (86). У «Сумгайыта» голы на свой счет записали Иса Сулиман (8) и Эмиль Мустафаев (55).

После этой победы «Карабах» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сумгайыт», имеющий в активе 10 очков, расположился на десятой строчке.

Напомним, в ранее состоявшихся матчах XIII тура «Шафа» обыграла «Имишли» (3:1), «Нефтчи» победил «Зиря» (1:0), «Туран Товуз» оказался сильнее «Кяпаза» (2:1), «Сабах» одолел «Араз-Нахчыван» (2:1), а «Шамахы» одержал победу над «Габалой» (2:0).