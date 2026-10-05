Представлена эмблема Олимпиады-2032

Международный олимпийский комитет (МОК) представил эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в австралийском Брисбене с 23 июля по 8 августа.

По данным пресс-службы МОК, эмблема вдохновлена какаду, природой и штатом Квинсленд и призвана дополнить визуальную айдентику Игр новым символом.

Основой эмблемы стал хохолок распространённого в Австралии попугая какаду, который птица использует для невербального общения с сородичами и передачи различных физиологических сигналов. Организаторы также отмечают сходство этого элемента с языками олимпийского огня.

Отметим, что в 2028 году аналогичные соревнования пройдут в Лос-Анджелесе (США).