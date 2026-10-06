В Губе у двух ранее судимых лиц изъято 19 килограммов наркотиков
В Губе обнаружено 19 килограммов наркотических средств.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции против незаконного оборота наркотических средств, были задержаны ранее судимые Р. Алиев и С. Талыбов.
В ходе мероприятий у данных лиц было обнаружено и изъято в общей сложности 19 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ.
По фактам возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
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