В Губе у двух ранее судимых лиц изъято 19 килограммов наркотиков

В Губе обнаружено 19 килограммов наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции против незаконного оборота наркотических средств, были задержаны ранее судимые Р. Алиев и С. Талыбов.

В ходе мероприятий у данных лиц было обнаружено и изъято в общей сложности 19 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.