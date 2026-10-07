«Знания детей заморозились»: родители Гимназии искусств требуют открыть отремонтированное здание

Здание Гимназии искусств, расположенное на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе Баку, после реконструкции готово к работе, однако ученики пока не вернулись в классы и продолжают обучение в дистанционном формате.

Родители говорят, что такая ситуация продолжается уже второй год и негативно отражается как на качестве образования детей, так и на жизни семей.

В редакцию 1news.az обратились родители учеников гимназии. По их словам, в 2024–2025 и 2025–2026 учебных годах дети временно обучались в школе №189–190, куда их перевели на период реконструкции здания гимназии.

Одна из родительниц рассказала, что первоначально ребёнок поступал именно в Гимназию искусств, где предполагалось обучение в течение полного дня и получение специализированного образования. Однако после первого класса дети были переведены в другое здание.

По словам родителей, условия в резервной школе создавали ряд проблем. В частности, они жалуются на отсутствие достаточного количества парковочных мест, сложности с высадкой и встречей детей, а также на то, что школьники начальных классов занимались на третьем этаже.

«Парковка рядом была заполнена в три ряда. Часто мы описывали вокруг школы несколько кругов, а в итоге от безысходности высаживали детей на дорогах, чтобы они сами добирались до здания», — рассказала одна из родительниц.

Отдельной проблемой родители называют расписание. По их словам, занятия проходили преимущественно во второй половине дня, что существенно осложняло возможность родителей работать.

При этом родители ожидали, что после завершения реконструкции дети смогут вернуться в свою гимназию уже с началом нового учебного года.

Однако 15 сентября, по словам родителей, им сообщили, что детям пока не следует приходить ни в отремонтированное здание гимназии, ни в резервную школу. С 16 сентября занятия начали проводить дистанционно.

Как утверждают родители, онлайн-обучение в основном ограничивается несколькими предметами. В частности, проводятся занятия по русскому и математике, периодически — по азербайджанскому языку. При этом, по словам родителей, ряд предусмотренных учебной программой дисциплин, включая информатику, физкультуру и технологию, фактически не преподаётся.

«Мы поступали в одну школу, а в итоге нам необходимо самообразовываться — нанимать дополнительных учителей, ходить на курсы. Знания наших детей фактически заморозились после закрытия гимназии», — говорят родители.

Родителей также беспокоит продолжительность онлайн-занятий и технические проблемы. По их словам, уроки могут длиться около получаса, а из-за сбоев связи дети не всегда могут самостоятельно подключиться к занятию повторно. В результате взрослым приходится оставаться дома и контролировать процесс обучения.

Особенно остро этот вопрос воспринимают родители детей, которым в этом учебном году предстоит сдавать экзамены.

«Учителя сами понимают, что детям предстоит экзамен, но при таком формате у них возникают серьёзные пробелы в знаниях», — отмечают родители.

При этом родители утверждают, что неоднократно обращались в администрацию гимназии и Министерство науки и образования, однако конкретных сроков возвращения детей в здание долгое время не получали.

По словам одной из родительниц, представители гимназии объясняли ситуацию ожиданием официального открытия здания.

Редакция 1news.az обратилась в Министерство науки и образования за разъяснением ситуации. В ведомстве сообщили, что открытие гимназии планируется в ближайшее время и о точной дате будет объявлено официально.

Таким образом, на данный момент здание гимназии после реконструкции фактически готово, однако ученики продолжают заниматься дистанционно.

Для родителей вопрос уже не сводится только к дате официального открытия. Они хотят понимать, когда дети смогут вернуться к полноценному очному обучению, будут ли восстановлены все предусмотренные учебным планом предметы и каким образом будет компенсирован период, в течение которого обучение проходило в ограниченном формате.

Редакция продолжит внимательно следить за ситуацией и опубликует официальную информацию о сроках открытия гимназии, как только она будет предоставлена.