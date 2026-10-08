Подорвавшемуся на мине в Джебраиле мужчине ампутировали конечности - ОБНОВЛЕНО

Мужчина 2000 года рождения, пострадавший при взрыве на территории Джебраильского района, был доставлен в Физулинскую центральную районную больницу 8 октября около 15:10.

Как сообщили в TƏBİB, у пострадавшего диагностированы травматическая ампутация правого предплечья вместе с кистью, травматическая ампутация нижней трети левой голени, а также обширная рана правого бедра и тазовой области с повреждением тканей.

Пациент перенес операцию и получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое.

16:37

8 октября 2026 года на территории села Дагмашанлы Джебраильского района произошел взрыв мины. Житель Джебраильского района 2000 года рождения Орхан Ашраф оглу Гахраманов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает 1news.az, информацию распространили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

По их данным, О. Гахраманов наступил на противопехотную мину, когда пас скот на неочищенной от мин территории освобожденного от оккупации Джебраильского района.

По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не трогать подозрительные предметы, не заходить на незнакомые территории и не вторгаться на участки, где ведутся работы по ограждению.