ЕС утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза 12 октября намерены утвердить крупнейший с начала войны пакет санкций против России.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, российские удары за два дня унесли жизни более 80 мирных жителей Украины.

"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает", — отметила она.