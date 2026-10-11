Назван абсолютный предел жизни человека

Предельный возраст для людей остается на уровне 122-125 лет, дальше него за последнюю тысячу лет человечество не продвинулось.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил академик Российской академии наук Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

«Все равно мы упираемся в пределы: выше 122-125 лет продвинуться никому не удавалось ни тысячу лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же», — сказал Лукьянов.

Ученый отметил, что в основе старения живых организмов лежит программа, срок реализации которой отличается от вида к виду. Она уничтожает особь в том числе для того, чтобы она не отбирала ресурсы у следующих поколений, а также до развития в организме определенных системных заболеваний.