Зеленский заявил, что не намерен подавать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что не намерен подавать в отставку после слов его американского коллеги Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера.

Об этом сообщает УНИАН.

«Конечно, нет», — ответил украинский лидер на вопрос о том, намерен ли он подавать в отставку.

В этом же интервью президент Украины признался, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией. Политик назвал «болезненным» то, что американский лидер выбрал «не сторону» Украины. По его мнению, США следует оставаться в нейтральной позиции по отношению к обеим сторонам конфликта.