После долгого ожидания: Гимназия искусств в Баку вновь открыла двери - ВИДЕО

Здание Гимназии искусств, расположенное на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе Баку, открылось после длительного ремонта.

12 октября порог обновлённого здания впервые переступили первоклассники. По имеющейся информации, на сегодняшний день к занятиям приступили все ученики гимназии.

Как сообщили 1news.az родители учащихся, руководство гимназии призвало школьников строго соблюдать требования к школьной форме. Родители поделились с редакцией кадрами внешнего вида обновлённого здания и выразили удовлетворение тем, что дети наконец смогли вернуться к очному обучению. Вместе с тем, по их словам, в гимназии ещё предстоит решить ряд бытовых вопросов: отрегулировать высоту парт, привести в порядок туалеты, обеспечить соблюдение базовых медицинских требований и скорректировать расписание.

Ранее мы сообщали, что после завершения реконструкции здания ученики гимназии не вернулись в классы с началом учебного года и продолжили обучение дистанционно. Напомним, в 2024–2025 и 2025–2026 учебных годах детей временно перевели в школу №189–190. Родители жаловались на ограниченный формат онлайн-занятий, отсутствие ряда предметов в расписании и трудности, связанные с организацией обучения. В Министерстве науки и образования тогда сообщили редакции, что открытие гимназии планируется в ближайшее время.