По делу о гибели мужчины в коллекторе в Баку гособвинитель потребовал 5 лет тюрьмы

Государственный обвинитель запросил пять лет лишения свободы для начальника участка Бакинского управления водоканала Азера Джумшудова, обвиняемого по делу о гибели 28-летнего Джумшуда Джумшудлу, провалившегося в канализационный коллектор на территории, известной как «Baksol yolu». Прокурор также предложил взять обвиняемого под стражу в зале суда.

Как сообщает 1news.az, 15 октября 2026 года в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой завершилось судебное следствие по этому делу, на процессе выступил государственный обвинитель.

Прокурор предложил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.

Адвокаты попросили время для выступления. Процесс будет продолжен 29 октября 2026 года.

26 июня 2026 года в 20:30 Джумшуд Джумшудлу, 1997 года рождения, провалился в канал, по которому текут канализационные воды, в результате проседания грунта напротив дома 20/90 по улице Алескера Гаибова в Наримановском районе.

В результате поисков тело погибшего было найдено 28 июня 2026 года в 15:35 в резервуаре очистки канализационных вод в поселке Говсан Сураханского района Баку. Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, получили записи камер наблюдения, зафиксировавших происшествие, и провели другие необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что канал, где произошло происшествие, находится на балансе Бакинского управления водоканала публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики и эксплуатируется этим управлением.

По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Начальник участка по аварийно-восстановительным работам служб канализационных коллекторов и напорных линий Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов был привлечен по делу в качестве обвиняемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

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