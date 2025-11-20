Установлены виновные в гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Завершено расследование уголовного дела, связанного с трагической гибелью 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, который в июне этого года погиб в Баку после падения в канализационный коллектор вследствие внезапного обрушения дорожного покрытия на территории, известной как «Баксол».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, по итогам расследования к уголовной ответственности привлечён Азер Джумшудов, начальник участка аварийно-восстановительных работ по канализационным коллекторам и напорным системам управления водоканала столицы.

До начала судебного процесса А.Джумшудов останется на свободе - в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все материалы дела переданы в Наримановский районный суд Баку, где слушания пройдут под председательством судьи Гюльтекин Асадовой.

Отмечается, что тело Дж.Джумшудлу было обнаружено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

Читайте по теме:

В Баку продолжаются поиски молодого человека, провалившегося в люк: появились шокирующие подробности - ВИДЕО

Названа причина обрушения дорожного покрытия на территории Баксол – ФОТО

Установлена личность мужчины, провалившегося в канализационный люк в Баку - ВИДЕО

Госагентство прокомментировало трагический случай на территории Баксол – ВИДЕО

На балансе какого органа находился «канал смерти» в Баку?