Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Мы присутствовали на премьере фильма «44» в Центре Гейдара Алиева.

Хотя фильм уже закончился, чувства, которые вызвал тот вечер, до сих пор живут в моём сердце. Мне захотелось поделиться хотя бы частью переполняющих меня смешанных чувств.

Бывают фильмы, после просмотра которых ты выходишь из зала и оставляешь их позади, а бывают такие, которые уходят вместе с тобой и ещё долго живут в твоём сердце. Для меня «44» — именно такой фильм. Ведь то, что мы видим на экране, нам не чуждо. Это история Победы, которую азербайджанский народ завоевал ценой своей крови и жизней, благодаря своей воле и беспримерному героизму.

44-дневная Отечественная война — одна из самых славных страниц в истории нашего народа, которая навсегда останется в его памяти. Эта Победа вошла в историю благодаря героизму нашей доблестной армии на поле боя, стратегии, осуществлённой под решительным руководством нашего Верховного главнокомандующего, и несокрушимой воле народа, сплотившегося в единый кулак.

Однако путь к этой Победе пролегал через кровь наших шехидов, самоотверженность ветеранов войны, молитвы наших матерей и слёзы тысяч семей. Фильм «44» — именно то произведение киноискусства, которое донесёт эту историю до будущих поколений со всей её болью и гордостью.

История, ожившая на экране

Снять фильм о войне — значит не просто воссоздать батальные сцены. Самая большая ответственность здесь заключается в том, чтобы зритель прочувствовал дух тех дней, переживания людей и человеческие судьбы, стоящие за каждым подвигом.

Во время просмотра фильма масштаб батальных сцен, игра актёров и реалистичность воссозданных событий производят сильное впечатление. Спустя некоторое время перестаёшь воспринимать происходящее на экране просто как сцены из кино. Словно сам оказываешься в гуще этих событий и начинаешь глубже понимать, через что прошли наши солдаты на поле боя. Думаешь об ответственности, лежавшей на их плечах, об опасности, с которой они сталкивались каждую минуту, о семьях, оставшихся в тылу, и о родных, ожидавших их возвращения.

Когда видишь, как развевается наш флаг, испытываешь гордость, но сердце сжимается от боли при мысли о наших отважных воинах, отдавших за него свои жизни. Радуясь нашей Победе, вспоминаешь героев, благодаря которым мы можем переживать эти счастливые дни, но которые сами уже не могут разделить с нами эту радость. В одно и то же мгновение ты и улыбаешься, и плачешь. Ведь за этой Победой стоят оборвавшиеся жизни, несбывшиеся мечты и люди, которым уже никогда не суждено встретиться со своими близкими.

Месть или борьба за суверенитет?

Одно из самых ценных для меня достоинств фильма «44» заключается в том, что он не является ни призывом к войне, ни историей мести. Это экранная летопись борьбы Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности и суверенитета после почти 30 лет армянской оккупации, повествование о героизме, проявленном нашим народом на пути к освобождению родных земель. Несмотря на боль и потери, пережитые за все эти годы, в фильме нет места ненависти к армянскому народу, угрозам или унизительному отношению к нему. Напротив, всё внимание сосредоточено на мужестве наших солдат, несокрушимой воле народа, любви к Родине и самоотверженности.

На мой взгляд, именно в этом и заключается нравственное величие фильма. В его основе лежит не ненависть к другим, а безграничная преданность своей земле, своей истории и национальной самобытности. Даже в самых тяжёлых сценах войны фильм не позволяет забыть о ценности человеческой жизни, о стремлении вернуться на родную землю и о том, насколько драгоценна возможность жить в мире. «44» помогает нам не только прочувствовать, ценой каких жертв была завоёвана Победа, но и осознать ценность мира и спокойствия, которые эта Победа подарила будущим поколениям.

Было очень трогательно слушать, что думают о фильме матери шехидов…

Слушая их рассказы, я ещё раз осознал, что события, за которыми мы наблюдаем на экране, для них — самые болезненные воспоминания собственной жизни. Возможно, эти чувства вообще невозможно выразить словами.

Для матери шехида война — это не просто 44 дня, оставшиеся в истории. Это память о ребёнке, который в последний раз вышел из дома, тоска по голосу, который больше никогда не прозвучит, и боль, которую она будет носить в сердце всю оставшуюся жизнь. Мы видим на экране героя, а мать вспоминает его детство, первые шаги, день, когда он, повзрослев, отправился служить Родине. Мы восхищаемся его мужеством, а мать видит в солдате, которого все знают как героя, своего родного сына, когда-то держала на руках и растила, и вновь со всей тяжестью ощущает боль его утраты.

Именно поэтому услышать от матерей слова „Это история моего ребёнка“ было гораздо трогательнее любых хвалебных отзывов.

«44» — словно глоток прохлады, смягчающий пламя боли в сердцах матерей шехидов.Ни один фильм не способен заставить забыть о потере ребёнка или заполнить образовавшуюся пустоту. Но для матери осознание того, что её сын не забыт, что память о его подвиге живёт, а его имя навсегда останется в памяти народа, становится огромным душевным утешением. На мой взгляд, именно в этом заключается одно из величайших достижений фильма.

Казалось, никто не осмеливался сесть…

А то, что происходило после окончания фильма, я не забуду ещё очень долго.

Все поднялись со своих мест. Аплодисменты не смолкали. Казалось, в одно мгновение наружу вырвались накопившиеся в сердцах благодарность, гордость, почтение и душевное волнение. Зрители отдавали дань уважения памяти наших шехидов, самоотверженности ветеранов войны, матерям погибших героев и Победе азербайджанского народа.

В тот момент я понял, что эти аплодисменты были не просто оценкой фильма, а самым искренним выражением всех тех чувств, которые мы годами носили в своих сердцах и которые нам было так трудно передать словами.

В то мгновение казалось, что священные души наших отважных воинов, отдавших свои жизни за Родину, тоже находятся в зале, рядом с нами.

Все стояли… Казалось, никто не находил в себе смелости сесть в присутствии этих священных душ…

Плод огромного труда и высокой нравственной ответственности

Создание подобного произведения киноискусства требует не только профессионализма, но и огромной нравственной ответственности перед нашей историей и памятью наших героев. В этой связи я хотел бы особо отметить труд Анара Алекперова — художественного руководителя фильма и одного из авторов сценария. Ведь перенести на экран боль, гордость и героизм тех 44 дней, которые оставили неизгладимый след в судьбе нашего народа, — задача исключительно ответственная.

За каждой сценой этого фильма стоят пять лет напряжённого труда, огромная самоотверженность и усилия тысяч людей. Одни только съёмки продолжались 14 месяцев и проходили более чем в 130 локациях. В проекте, над которым работала постоянная команда из 455 человек, приняли участие более 2500 военнослужащих, а также были привлечены специалисты из 13 стран. Для воссоздания батальных сцен использовались 513 единиц военной техники и специального оборудования, а также 300 тысяч патронов. В результате всей этой колоссальной работы из 112 часов отснятого материала было создано кинопроизведение продолжительностью 2 часа 38 минут. Однако истинная ценность этих цифр заключается не только в масштабе проделанной работы, но и в той высокой нравственной цели, которой она служит.

Для меня самой большой наградой за весь этот труд стали чувства, которые фильм пробудил в сердцах людей. Когда мать шехида видит на экране след своего ребёнка, напоминающее ей о собственном сыне, когда ветеран войны вспоминает своих боевых товарищей, когда молодой человек осознаёт, ценой каких жертв была освобождена Родина, — именно тогда раскрывается подлинная ценность этого фильма.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто внёс свой вклад в создание фильма, и прежде всего Анару Алекперову. Пройдут годы, сменятся поколения, но этот фильм продолжит жить. Ведь один из самых ценных даров, которые можно преподнести своему народу, — сохранить память о его героях и передать будущим поколениям его боль и гордость.

Фильм «44», который сегодня трогает сердца людей, и спустя многие годы будет напоминать поколениям, не пережившим те события, о том, ценой какой самоотверженности и каких жертв была завоёвана наша Победа.

Автор: Директор Центра TLM Dr. Джейхун Османлы