ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня ФИФА представила официальный бренд чемпионата мира по футболу U-20 2027 года (FIFA U-20 World Cup 2027™). Бренд приглашает новое поколение футбольных звезд написать историю на турнире, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Официальный слоган — «Эта игра для тебя» — адресован как молодым футболистам, так и поддерживающим их болельщикам.

Об этом 1news.az сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Этот девиз отражает дух чемпионата мира U-20 и подчеркивает возможности добиваться больших успехов, заводить новые знакомства и вносить вклад в формирование будущего футбола.

Визуальная концепция турнира, опирающаяся на культурное наследие Азербайджана и Узбекистана, вдохновлена традиционными изразцами и мозаиками. Эти элементы представлены по-новому — с помощью современных узоров, цветов и градиентов, отвечающих вкусам молодого поколения.

Официальная эмблема включает в себя букву «U» оригинального дизайна со значением «ТЫ», которая демонстрирует потенциал молодых игроков в формировании будущего футбола. Этот дизайн подчеркивает, что футболисты и болельщики находятся в центре внимания турнира. Форма элементов «U20» на эмблеме отражает динамичный узор, который используется во всех материалах официального визуального стиля чемпионата.

Яркая палитра бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, дополненная динамичными цветовыми переходами, завершает визуальную концепцию и объединяет две страны-хозяйки турнира вокруг единого бренда.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём отметил: «Представлять свою страну на чемпионате мира ФИФА — это важное достижение для молодых футболистов, которое они будут с гордостью вспоминать всю карьеру. В то же время это шанс познакомиться с различными стилями игры, адаптироваться к новой среде и испытать себя в конкуренции с лучшими игроками своего поколения. Слоган «Эта игра для тебя» адресован именно им: это сцена, где они получают возможность оставить свой след в футболе. Совместно с нашими хозяевами — Азербайджаном и Узбекистаном, за плодотворное сотрудничество с которыми мы выражаем признательность, — мы хотим оказать молодым игрокам необходимую поддержку для демонстрации всех своих навыков на чемпионате мира U-20 2027 года и подарить им незабываемый опыт, который они будут помнить еще долго после финального свистка».

Сегодня в честь презентации официального бренда турнира в столицах двух стран-хозяек пройдут мероприятия. На фоне активизации работ по подготовке к мундиалю официальная эмблема будет продемонстрирована в знаковых местах Баку и Ташкента.

Президент АФФА Ровшан Наджаф заявил: «Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года создает широкие возможности для молодых футболистов из разных стран продемонстрировать свой талант, получить ценный международный опыт и сделать важный шаг вперед в карьере. Мы верим, что турнир станет не только соревнованием высокого спортивного уровня, но и важной платформой, служащей развитию молодых игроков и дальнейшему росту интереса болельщиков к футболу».

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов отметил: «Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года открывает большие возможности для молодых футболистов проявить свой талант на международной арене, обрести ценный опыт и сделать следующий шаг в профессиональной карьере. Мы верим, что чемпионат мира U-20 2027 года, принимаемый Узбекистаном и братским Азербайджаном, еще больше укрепит связи между нашими странами и завоюет симпатии футбольных болельщиков по всему миру».

Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года станет 25-м по счету турниром в истории соревнований и совпадет с 50-летием первого первенства, прошедшего в 1977 году в Тунисе. Диего Марадона, Лионель Месси и Эрлинг Холанд входят в число известных футболистов, выступавших на этом престижном состязании. Предстоящий чемпионат подарит молодому поколению шанс оставить свой след в футболе, а болельщикам — открыть для себя будущих звезд.

Болельщики, желающие посмотреть матчи FIFA U-20 World Cup 2027™ со стадионов, могут зарегистрироваться на странице FIFA.com/tickets для получения информации о продаже билетов.