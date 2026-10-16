 ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Фаига Мамедова17:30 - Сегодня
ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня ФИФА представила официальный бренд чемпионата мира по футболу U-20 2027 года (FIFA U-20 World Cup 2027™). Бренд приглашает новое поколение футбольных звезд написать историю на турнире, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Официальный слоган — «Эта игра для тебя» — адресован как молодым футболистам, так и поддерживающим их болельщикам.

Об этом 1news.az сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Этот девиз отражает дух чемпионата мира U-20 и подчеркивает возможности добиваться больших успехов, заводить новые знакомства и вносить вклад в формирование будущего футбола.

Визуальная концепция турнира, опирающаяся на культурное наследие Азербайджана и Узбекистана, вдохновлена традиционными изразцами и мозаиками. Эти элементы представлены по-новому — с помощью современных узоров, цветов и градиентов, отвечающих вкусам молодого поколения.

Официальная эмблема включает в себя букву «U» оригинального дизайна со значением «ТЫ», которая демонстрирует потенциал молодых игроков в формировании будущего футбола. Этот дизайн подчеркивает, что футболисты и болельщики находятся в центре внимания турнира. Форма элементов «U20» на эмблеме отражает динамичный узор, который используется во всех материалах официального визуального стиля чемпионата.

Яркая палитра бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, дополненная динамичными цветовыми переходами, завершает визуальную концепцию и объединяет две страны-хозяйки турнира вокруг единого бренда.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём отметил: «Представлять свою страну на чемпионате мира ФИФА — это важное достижение для молодых футболистов, которое они будут с гордостью вспоминать всю карьеру. В то же время это шанс познакомиться с различными стилями игры, адаптироваться к новой среде и испытать себя в конкуренции с лучшими игроками своего поколения. Слоган «Эта игра для тебя» адресован именно им: это сцена, где они получают возможность оставить свой след в футболе. Совместно с нашими хозяевами — Азербайджаном и Узбекистаном, за плодотворное сотрудничество с которыми мы выражаем признательность, — мы хотим оказать молодым игрокам необходимую поддержку для демонстрации всех своих навыков на чемпионате мира U-20 2027 года и подарить им незабываемый опыт, который они будут помнить еще долго после финального свистка».

Сегодня в честь презентации официального бренда турнира в столицах двух стран-хозяек пройдут мероприятия. На фоне активизации работ по подготовке к мундиалю официальная эмблема будет продемонстрирована в знаковых местах Баку и Ташкента.

Президент АФФА Ровшан Наджаф заявил: «Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года создает широкие возможности для молодых футболистов из разных стран продемонстрировать свой талант, получить ценный международный опыт и сделать важный шаг вперед в карьере. Мы верим, что турнир станет не только соревнованием высокого спортивного уровня, но и важной платформой, служащей развитию молодых игроков и дальнейшему росту интереса болельщиков к футболу».

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов отметил: «Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года открывает большие возможности для молодых футболистов проявить свой талант на международной арене, обрести ценный опыт и сделать следующий шаг в профессиональной карьере. Мы верим, что чемпионат мира U-20 2027 года, принимаемый Узбекистаном и братским Азербайджаном, еще больше укрепит связи между нашими странами и завоюет симпатии футбольных болельщиков по всему миру».

Чемпионат мира по футболу U-20 2027 года станет 25-м по счету турниром в истории соревнований и совпадет с 50-летием первого первенства, прошедшего в 1977 году в Тунисе. Диего Марадона, Лионель Месси и Эрлинг Холанд входят в число известных футболистов, выступавших на этом престижном состязании. Предстоящий чемпионат подарит молодому поколению шанс оставить свой след в футболе, а болельщикам — открыть для себя будущих звезд.

Болельщики, желающие посмотреть матчи FIFA U-20 World Cup 2027™ со стадионов, могут зарегистрироваться на странице FIFA.com/tickets для получения информации о продаже билетов.

Поделиться:
249

Актуально

Мнение

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ...

Мнение

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным ...

Общество

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Общество

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о ...

Спорт

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Азербайджанские бойцы ММА Мирали Гусейнов и Амин Гасымов проведут очередные бои в США

Инфантино извинился за ошибки, связанные с проектом по продаже прав на ЧМ

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Азербайджанские бадминтонисты вошли в топ-40 на чемпионате мира - ФОТО

В Баку прибыл президент Европейской федерации тяжелой атлетики - ФОТО

Роналду откровенно высказался о соперничестве с Месси

«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Россия готова проработать с партнерами инициативу по формату «СНГ+1» с участием Ирана

Сегодня, 18:31

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Сегодня, 18:00

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Сегодня, 17:40

Али Асадов встретился с руководством международных и зарубежных паралимпийских комитетов

Сегодня, 17:34

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня, 17:30

Обеспечение жильём инвалидов войны и семей шехидов за счёт страховых средств продлено до 2029 года

Сегодня, 17:14

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:09

«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 16:45

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:40

Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Сегодня, 16:22

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным институтам в Баку

Сегодня, 16:18

Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Сегодня, 16:07

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

Сегодня, 15:45

Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Сегодня, 15:38

Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем СВМДА итоги VII саммита - ФОТО

Сегодня, 15:33

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Сегодня, 15:30

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Сегодня, 15:18

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Сегодня, 15:12
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55