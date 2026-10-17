Сегодня в Баку впервые состоится чемпионат мира по сумо.

Как сообщает 1news.az, в международных соревнованиях, которые пройдут в Бакинском дворце спорта, за медали поборются спортсмены разных возрастных категорий примерно из 30 стран мира.

Соревнования пройдут на специально подготовленной арене «дохё», воссоздающей традиционную атмосферу японского сумо.

Индивидуальные и командные соревнования среди девушек и юношей до 18 лет состоятся 17 октября, а индивидуальные и командные соревнования среди мужчин и женщин — 18 октября.

Турнир будет проводиться по международным правилам любительского сумо, а не по традиционным профессиональным правилам японского сумо. В этой системе участники соревнуются по весовым категориям, а также проводятся отдельные соревнования для женщин.

Отметим, что Азербайджан участвует в международных соревнованиях по сумо с 2007 года. Мундиаль в Баку состоится 17–18 октября.