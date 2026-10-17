Грузия предложила ЕС начать диалог для нормализации отношений

Власти Грузии предлагают Евросоюзу начать диалог для нормализации отношений, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе.



«Шаги должны быть сделаны с обеих сторон, и у нас есть очень четкое и простое предложение — начать диалог. Этот диалог в нашем представлении должен проходить на политическом уровне, так как в конечном итоге именно политики принимают решения с обеих сторон», — заявил на брифинге Кобахидзе.



По словам главы правительства, диалог между Тбилиси и Брюсселем должен быть открытым и публичным, в том числе для грузинского общества. Как отметил Кобахидзе, это «идеальное предложение», так как без диалога не может быть решен ни один вопрос, и для того, чтобы нормализовались отношения, европейские структуры с легкостью должны принять это предложение.



Источник: ТАСС