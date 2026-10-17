Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром - ВИДЕО
Во французском городе Лилль участники акции протеста против роста цен ворвались в здание мэрии, разбив стеклянные двери нескольких входов.
Как передает 1news.az со ссылкой на радиостанцию RTL, часть демонстрантов устроила погром внутри здания, после чего скрылась с места происшествия.
Спустя несколько минут в мэрию вошли сотрудники специальных подразделений полиции.
По данным радиостанции, в центре Лилля продолжаются ожесточенные столкновения между полицией и несколькими сотнями протестующих.
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