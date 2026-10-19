 «Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в Баку - ФОТО

Редакция 1news12:32 - Сегодня
Читать на других языках:English
«Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в Баку - ФОТО

Дортмундская «Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер Нико Ковач включил в заявку 24 футболиста.

В состав вошли Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Джоб Беллингем, Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карни Чуквуэмека, Итан Нванери, Марсель Забитцер, Фабиу Силва, Хуан Гаду, Даниэль Свенссон, Джоб Вермэн, Юлиан Рюэрсон, Патрик Древес, Александр Майер, Кауан Пратес, Филиппо Мане, Самуэле Инасио, Матис Альбер, Энцо Дуарте и Лука Реджани.

Отмечается, что полузащитник команды Константинос Каретсас не сможет приехать в Баку из-за травмы ноги.

Ожидается, что дортмундская команда прибудет в Баку сегодня и проведет заключительную тренировку перед матчем на Бакинском олимпийском стадионе.

Матч «Сабах» — «Боруссия» состоится 20 октября в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что после двух туров «Сабах» и «Боруссия» имеют в своем активе по 3 очка. При этом немецкий клуб в сводной таблице общего этапа турнира занимает 18-е место, чемпион Азербайджана — 22-е.

Поделиться:
457

Актуально

Хроника

Президент Азербайджана наградил энергетиков

Общество

Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Мнение

Разбитые витрины французской «демократии»: почему уличный хаос не приживется в ...

Общество

В Исмайыллы произошло землетрясение: толчки ощущались в нескольких селах

Спорт

«Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в Баку - ФОТО

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО

Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Инфантино извинился за ошибки, связанные с проектом по продаже прав на ЧМ

Роналду откровенно высказался о соперничестве с Месси

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Последние новости

Катар предупредил о риске усугубления мирового энергокризиса

Сегодня, 14:40

Президент Азербайджана наградил энергетиков

Сегодня, 14:32

Съемка и распространение кадров фильма «44» в кинотеатрах могут повлечь наказание - ВИДЕО

Сегодня, 14:28

Рубио назвал причину продолжения российско-украинского конфликта

Сегодня, 14:17

В Баку временно изменили конечную остановку этого автобуса

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Сегодня, 14:00

Ввоз автомобилей в Азербайджан заметно сократился - ФОТО

Сегодня, 13:45

Скорость ветра в Баку достигает 25-27 м/с

Сегодня, 13:40

Халит Эргенч и Мерьем Узерли воссоединились спустя 15 лет после «Великолепного века» - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии

Сегодня, 13:28

Дожди не утихают: число погибших в результате селей в Турции продолжает расти

Сегодня, 13:23

В ряде районов Баку временно приостановят подачу газа

Сегодня, 13:05

Азербайджанцы передали Украине генераторы

Сегодня, 12:58

Рубио: Отсутствие выборов в Украине не является основной причиной продолжения войны

Сегодня, 12:52

Рубио заявил о планах США расширить сотрудничество с С5+1

Сегодня, 12:43

Разбитые витрины французской «демократии»: почему уличный хаос не приживется в Азербайджане 

Сегодня, 12:40

В Исмайыллы произошло землетрясение: толчки ощущались в нескольких селах

Сегодня, 12:35

«Боруссия» объявила состав на матч с «Сабахом» в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:32

На фоне Мецамора: COP17 в Ереване обсуждает проблемы, Баку предлагает конкретные решения

Сегодня, 12:23

Жалоба в редакцию. Оплатил подписку в Google Play, а банк снова списал НДС: можно ли вернуть деньги?

Сегодня, 12:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55