Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО

19 октября в Баку состоялось открытие музея Time Pavilion, расположенного во Дворце бакинских ханов — историческом памятнике в Ичеришехер.

Новый проект предлагает посетителям необычный способ знакомства с прошлым столицы, объединяя историческое наследие Азербайджана и современные интерактивные технологии.

Главная идея музея — показать, каким был Баку сто лет назад, и позволить гостям не просто узнать о его истории, но и почувствовать атмосферу ушедшей эпохи. Благодаря интерактивным экспонатам и VR-очкам посетители могут буквально перенестись в прошлое, увидеть город с другой стороны и открыть для себя малоизвестные страницы его истории.

На сегодняшний день в музее насчитывается 12 комнат, однако для посетителей пока доступны четыре. Остальные пространства, включая восемь комнат на нижнем этаже, находятся на стадии доработки. По мере развития проекта музей планирует расширять экспозицию, предлагая гостям новые возможности для исторического путешествия.

Директор музея Вахид Ибрагимов Эльчин оглу открыл выставку и лично познакомил гостей с экспозицией, подробно рассказав об интерактивных элементах и особенностях проекта.

В комментарии 1news.az Ибрагимов поделился историей возникновения идеи создания музея. По его словам, вдохновение пришло к нему во время жизни в Германии, где он впервые познакомился с подобным форматом.

«Мне очень понравилось. Я подумал: почему же в Баку нет такого?» — рассказал директор.

Ибрагимов отметил, что, несмотря на богатую историю Старого города, получить информацию о его прошлом бывает непросто. В процессе работы над проектом он и сам узнал немало новых фактов, которыми решил поделиться с другими.

«Я хотел таким путём показать людям, как город может очень сильно измениться с годами, но при этом его старинные стены всё равно сохраняют свою историю», — пояснил он.

По словам директора, создание музея потребовало решения ряда организационных и технических вопросов, однако работа над проектом продолжается. Нынешняя экспозиция — лишь первый этап развития пространства, которое в дальнейшем станет более масштабным.

На церемонии открытия также выступил председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

Time Pavilion призван стать новым пространством, где прошлое встречается с настоящим, а знакомство с историей Баку превращается в настоящее путешествие во времени. В стенах древнего города современные технологии помогают по-новому взглянуть на его наследие и почувствовать связь между эпохами.