 Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО

Ляман Гасанова16:47 - Сегодня
Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО

19 октября в Баку состоялось открытие музея Time Pavilion, расположенного во Дворце бакинских ханов — историческом памятнике в Ичеришехер.

Новый проект предлагает посетителям необычный способ знакомства с прошлым столицы, объединяя историческое наследие Азербайджана и современные интерактивные технологии.

Главная идея музея — показать, каким был Баку сто лет назад, и позволить гостям не просто узнать о его истории, но и почувствовать атмосферу ушедшей эпохи. Благодаря интерактивным экспонатам и VR-очкам посетители могут буквально перенестись в прошлое, увидеть город с другой стороны и открыть для себя малоизвестные страницы его истории.

На сегодняшний день в музее насчитывается 12 комнат, однако для посетителей пока доступны четыре. Остальные пространства, включая восемь комнат на нижнем этаже, находятся на стадии доработки. По мере развития проекта музей планирует расширять экспозицию, предлагая гостям новые возможности для исторического путешествия.

Директор музея Вахид Ибрагимов Эльчин оглу открыл выставку и лично познакомил гостей с экспозицией, подробно рассказав об интерактивных элементах и особенностях проекта.

В комментарии 1news.az Ибрагимов поделился историей возникновения идеи создания музея. По его словам, вдохновение пришло к нему во время жизни в Германии, где он впервые познакомился с подобным форматом.

«Мне очень понравилось. Я подумал: почему же в Баку нет такого?» — рассказал директор.

Ибрагимов отметил, что, несмотря на богатую историю Старого города, получить информацию о его прошлом бывает непросто. В процессе работы над проектом он и сам узнал немало новых фактов, которыми решил поделиться с другими.

«Я хотел таким путём показать людям, как город может очень сильно измениться с годами, но при этом его старинные стены всё равно сохраняют свою историю», — пояснил он.

По словам директора, создание музея потребовало решения ряда организационных и технических вопросов, однако работа над проектом продолжается. Нынешняя экспозиция — лишь первый этап развития пространства, которое в дальнейшем станет более масштабным.

На церемонии открытия также выступил председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

Time Pavilion призван стать новым пространством, где прошлое встречается с настоящим, а знакомство с историей Баку превращается в настоящее путешествие во времени. В стенах древнего города современные технологии помогают по-новому взглянуть на его наследие и почувствовать связь между эпохами.

         

Поделиться:
376

Актуально

Хроника

Президент Азербайджана наградил энергетиков

Общество

Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

Мнение

Чужая светскость покоя не дает: как религию превращают в инструмент ...

Общество

Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Общество

Несрин Джавадзаде заявила о кампании по очернению ее репутации - ФОТО

Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Организатор поджога автомобилей в Масазыре задержан при перелете из Грузии в Узбекистан

В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

В Баку около 10 человек напали на школьного охранника

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы - Причина

Последние новости

Несрин Джавадзаде заявила о кампании по очернению ее репутации - ФОТО

Сегодня, 18:15

Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Сегодня, 18:02

Организатор поджога автомобилей в Масазыре задержан при перелете из Грузии в Узбекистан

Сегодня, 17:51

В результате ракетных ударов по Киеву поврежден офис Украинско-Азербайджанской бизнес-ассоциации

Сегодня, 17:25

Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России

Сегодня, 17:20

В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Сегодня, 17:12

Токаев поставил задачи по повышению готовности ВС Казахстана

Сегодня, 17:11

В Тбилиси заявили, что ЕС поддерживал беспорядки в Грузии, но получил их у себя

Сегодня, 17:10

Арест Navai в Казахстане грозит ему миллионными убытками - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 17:09

В Иране заявили о готовности заключать с арабскими странами соглашения по безопасности

Сегодня, 17:03

Студентка из Азербайджана победила в международном конкурсе и выступила в Гарварде

Сегодня, 17:00

Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:47

Фархад Мамедов: что там по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией?

Сегодня, 16:30

Нетаньяху пригрозил противникам Израиля новыми мощными ударами

Сегодня, 16:20

«Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E

Сегодня, 16:15

Егор Крид снял клип в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Мехрдад Эхлаки назначен министром обороны Ирана

Сегодня, 15:58

Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

Сегодня, 15:55

В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:52

В азербайджанском секторе Каспийского моря изъяли более 8 килограммов наркотиков - ФОТО

Сегодня, 15:46
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55