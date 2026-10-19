Арест Navai в Казахстане грозит ему миллионными убытками - ПОДРОБНОСТИ

Арест рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Казахстане может привести к миллионным убыткам из-за отмены и переноса концертов.

Как сообщает «Московский комсомолец», выступление артиста в Москве, запланированное на 22 октября, исчезло из афиши площадки, а концерт в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 23 октября, перенесли на неопределенный срок. Продажа билетов на восемь концертов рэпера в разных городах России приостановлена. Также отменено ноябрьское выступление в Казани.

По данным издания, гонорар Navai за один концерт сопоставим с возможным штрафом по законодательству Казахстана, который может достигать почти четырех миллионов рублей (более 76 тыс. манатов). Таким образом, отмена предстоящих выступлений может обернуться для артиста значительными финансовыми потерями.

Ситуация также осложняет подготовку к предновогоднему сезону, когда артисты получают заказы на корпоративные мероприятия, способные принести десятки миллионов рублей.

Напомним, что на прошлой неделе Navai был задержан, а затем арестован в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотических средств.

Читайте по теме:

Россия направила ноту в МИД Казахстана после ареста Navai - ОБНОВЛЕНО

МИД Казахстана прокомментировал ноту России, связанную с задержанием и арестом Navai

Мария Захарова объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai

Феликс Вишневецкий