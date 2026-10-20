СМИ: глава Пентагона Пит Хегсет тайно посетил Израиль

Глава Пентагона Пит Хегсет отправился с тайным визитом в Израиль и провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча состоялась в понедельник. Ее детали не раскрываются.

Портал отмечает, что информация о визите Хегсета появилась на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле, которые должны пройти 27 октября 2026 года.

Кроме того, встреча прошла на фоне американо-израильских переговоров о возможном возобновлении масштабных боевых действий против Ирана.