Макрон: Не надо говорить, что вздумается

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался в адрес иностранных лидеров и чиновников, которые в последние дни делали громкие заявления о протестах в стране. По его словам, очевидных признаков иностранного вмешательства во французские протесты не выявлено, однако со стороны руководства некоторых государств наблюдаются попытки манипулировать информацией.

Макрон также отметил, что критические высказывания в адрес Франции со стороны отдельных зарубежных представителей свидетельствуют об их негативном отношении к стране.

«Эти люди меня раздражают! У нас есть проблемы, но мы справимся с ними методично, с уважением, решительностью и твердостью... Однако не надо говорить, что вздумается», — заявил французский лидер.

Источник: BFM