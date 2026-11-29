Подрыв, предположительно, беспилотного летательного аппарата, упавшего в провинции Ризе на северо-востоке Турции, привел к повреждению окон четырех жилых домов.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство İHA, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел ночью в деревне Кепрюбаши в уезде Чайели. Местные жители услышали характерный звук пропеллера приближающегося дрона. Он упал в нежилой зоне и взорвался.

Это произошло около 01:30 по местному времени (02:30 по Баку) и посеяло панику среди населения. В результате детонации были выбиты стекла в нескольких окнах четырех жилых домов.

Жители вызвали жандармерию. На месте падения обнаружены обломки крыльев и корпуса аппарата. Они отправлены на экспертизу. Также зону падения площадью около 70 кв. м обследовали эксперты-взрывотехники на предмет наличия несдетонировавших взрывных устройств.