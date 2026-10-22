Задержан таксист, угрожавший девушке на дороге Баку - Сумгайыт

На трассе Баку - Сумгайыт задержан водитель, угрожавший пассажирке.

Как стало известно 1news.az, полиция установила личность водителя такси, совершившего противоправные действия в отношении пассажирки Эльвиры Велиевой.

В настоящее время в отношении него принимаются меры ответственности в соответствии с законодательством.

Отметим, что два дня назад гражданка Э. Велиева опубликовала видео на своей странице в TikTok, рассказав, что инцидент произошел из-за платы за проезд. По ее словам, когда она отказалась доплачивать, водитель заблокировал двери автомобиля и стал ей угрожать.