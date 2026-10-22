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«Одни убытки». Европа столкнулась с риском остановки НПЗ

Редакция 1news10:25 - Сегодня
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«Одни убытки». Европа столкнулась с риском остановки НПЗ

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили о риске сокращения производства на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), им, возможно, придется остановить часть мощностей.

"Это усилит напряженность на рынке до конца года", — говорится в отчете МЭА.

По данным Financial Times (FT), маржа нефтепереработки в Северо-Западной Европе рухнула с 54 долларов за баррель до минус 11. По информации Группы Лондонской фондовой биржи (LSEG), в среднем по всему ЕС — лишь три доллара за баррель.

В Европейской комиссии аналитики отмечают: в третьем квартале цены на бензин и дизтопливо в ЕС резко выросли. В начале октября наблюдался откат, но незначительный.

С июня до конца сентября дизель на АЗС подорожал на 30 процентов, бензин — на 20. Лишь в последние две недели цены отыграли назад четыре-пять процентов.

Нефтепереработчики несут убытки.

Влияют и санкции: маршруты поставок нефти изменились, приходится закупать сырье из более удаленных регионов.

С января в ЕС также ограничили импорт топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Европейские переработчики оказались в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами в США, Азии, на Ближнем Востоке.

Дефицита бензина в ЕС эксперты пока не предсказывают. Однако, отмечают аналитики, потребителям стоит готовиться к дальнейшему подорожанию.

Для роста оптовых цен достаточно сокращения доступных запасов или ожидания перебоев, и эти риски уже реализуются.

Ситуация с дизелем особенно напряженная, указывают в МЭА.

Сезонный спрос на отопление, перебои в экспорте Ближнего Востока и России, а также подорожание морских перевозок способны дополнительно осложнить ситуацию.

Как подчеркивают аналитики BNP Paribas, Европа особенно уязвима к сокращению поставок из-за океана. По оценкам, в первом полугодии 2026-го импорт покрывал 46 процентов спроса ЕС на дизель, причем 40 процентов приходилось на США.

Коммерческие запасы дизеля в ARA (нефтяной торгово-логистический регион Амстердам — Роттердам — Антверпен в Нидерландах и Бельгии, один из главных центров хранения, переработки и торговли нефтепродуктами в Северо-Западной Европе) оценивались примерно в 12 миллионов баррелей — на 23 процента меньше, чем было год назад.

Источник: РИА Новости

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