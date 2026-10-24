СГБ задержала подозреваемых в убийстве во время массовой драки в Баку
Стали известны новые подробности массовой драки в кафе в Баку, в результате которой погиб один человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, установлены личности подозреваемых в совершении убийства.
Согласно информации, ими являются Эмин Рагимов, известный по прозвищу «Сабунчу Эмин» (Sabunçu Emin), и спортсмен смешанных единоборств (ММА) Эльмар Джафаров.
Сбежавшие с места происшествия и скрывавшиеся после случившегося лица были установлены и задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ).
Отметим, что погибший в ходе инцидента Джейхун Мирагаев был известен в своем окружении под именем «Джейхун Сабунчу» (Ceyhun Sabunçu).
По имеющимся сведениям, встречу на месте происшествия организовал сын депутата Милли Меджлиса Арзуханы Ализаде — Ахмед.
В связи с инцидентом по подозрению в совершении различных деяний задержаны девять человек, в том числе сын депутата. Эльмар Джафаров и Эмин Рагимов подозреваются в умышленном убийстве.
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