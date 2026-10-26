В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

В Хатаинском районе в связи с деятельностью преступного сообщества задержаны и арестованы 11 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечается, что 23 октября около 00:10 в одном из ресторанов, расположенных на улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе столицы, произошел инцидент, в результате которого от ножевых ранений был убит 43-летний Дж. Мирагаев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, были арестованы ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязымов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эйюблу и Хайям Сафиханов, а также Микаил Исмаилов, Камран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев, у которых было установлено участие в планомерной организации происшествия.

Было установлено, что указанные лица, ведя образ жизни в соответствии с правилами криминального мира и регулярно занимаясь противоправной деятельностью, создали преступное сообщество и участвовали в его деятельности в целях проведения криминальных «разборок», вымогательства денег путем угроз, завоевания авторитета в преступных кругах и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с использованием огнестрельного, а также холодного оружия в отношении лиц, не подчиняющихся их требованиям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств, степени участия каждого из задержанных в преступлении, а также направлений деятельности и связей преступного сообщества.

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