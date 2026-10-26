 В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:45 - Сегодня
В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

В Хатаинском районе в связи с деятельностью преступного сообщества задержаны и арестованы 11 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечается, что 23 октября около 00:10 в одном из ресторанов, расположенных на улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе столицы, произошел инцидент, в результате которого от ножевых ранений был убит 43-летний Дж. Мирагаев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, были арестованы ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязымов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эйюблу и Хайям Сафиханов, а также Микаил Исмаилов, Камран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев, у которых было установлено участие в планомерной организации происшествия.

Было установлено, что указанные лица, ведя образ жизни в соответствии с правилами криминального мира и регулярно занимаясь противоправной деятельностью, создали преступное сообщество и участвовали в его деятельности в целях проведения криминальных «разборок», вымогательства денег путем угроз, завоевания авторитета в преступных кругах и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с использованием огнестрельного, а также холодного оружия в отношении лиц, не подчиняющихся их требованиям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств, степени участия каждого из задержанных в преступлении, а также направлений деятельности и связей преступного сообщества.

Читайте по теме:

В отношении сына депутата избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Поделиться:
213

Актуально

Общество

Неделя начинается с пробок: на 14 улицах и проспектах Баку затруднено движение

Общество

На одной из улиц Сабунчинского района будет полностью ограничено движение ...

Общество

В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ...

Общество

В отношении сына депутата избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО - ...

Общество

В Бинагадинском районе Баку установили новые светофоры - ВИДЕО

«Книга - большое богатство»: в Баку представили новую работу Эльмиры Ахундовой - ФОТО

На одной из улиц Сабунчинского района будет полностью ограничено движение транспорта

В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Новости для вас

Shahdag Residences and Chalets: курорт, где живут круглый год - ФОТО

В Азербайджане продлится дождливая погода: ожидаются ливни и град

В Баку произошёл пожар в многоэтажке, жильцов эвакуировали

Полиция задержала таксиста, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетнего - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Бинагадинском районе Баку установили новые светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 10:08

«Книга - большое богатство»: в Баку представили новую работу Эльмиры Ахундовой - ФОТО

Сегодня, 09:56

На одной из улиц Сабунчинского района будет полностью ограничено движение транспорта

Сегодня, 09:53

Трамп заявил, что Норвегия превратилась в «страну-сортир»

Сегодня, 09:50

В Баку задержаны 11 членов преступного сообщества по делу об убийстве в ресторане - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

Азербайджанская актриса и режиссер Тахмина Рафаэлла стала лауреатом премии Golden Globes - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:43

Местные выборы в Армении: партия Пашиняна набрала до 96% голосов

Сегодня, 09:40

Черное море стало самым смертоносным морским маршрутом в мире

Сегодня, 09:30

Представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана встретятся с властями Ирана

Сегодня, 09:23

В Иордании задержали троих террористов, напавших на церковь

Сегодня, 09:20

Вучич признал поражение своей коалиции на выборах в Сербии

Сегодня, 09:15

Трамп призвал израильтян голосовать за Нетаньяху

Сегодня, 09:10

США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН

Сегодня, 09:07

В двух районах Баку временно отключат газ

Сегодня, 08:55

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Сегодня, 08:40

Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку

Сегодня, 08:32

Неделя начинается с пробок: на 14 улицах и проспектах Баку затруднено движение

Сегодня, 08:30

Инфантино посетил в Баку матч между Sabah FK и Qarabağ FK

Сегодня, 01:19

В Нью-Йорке ищут мужчину в маске с черепом после поножовщины в престижном районе - ФОТО

Сегодня, 00:05

В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

25 / 10 / 2026, 23:58
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55