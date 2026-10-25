В отношении сына депутата избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Баку в отношении задержанного в связи с массовой дракой сына депутата Арзухана Ализаде - Ахмеда Ализаде избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующее решение принято Низаминским районным судом.

19:27

Материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сына депутата Арзухана Ализаде - Ахмеда Ализаде направлены в Бакинский апелляционный суд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, причиной этого стало рассмотрение заявлений об отводе судей и вопроса о передаче материалов дела в другой суд.

18:06

В Баку вынесено судебное решение в отношении двоих подозреваемых в убийстве Джейхуна Мирагаева в ходе массовой драки в Баку, а также в создании преступного объединения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Real TV, суд избрал Эмину Рагимову и Эльмару Джафарову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Допросы других лиц, проходящих по делу в качестве подозреваемых, продолжаются.

17:07

В суд доставлены подозреваемые в убийстве Джейхуна Мирагаева в ходе массовой драки в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Real TV, среди них также находится Ахмед — сын депутата Арзухана Ализаде.

Отмечается, что в настоящее время у подозреваемых берутся показания.