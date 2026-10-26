Трамп заявил, что Норвегия превратилась в «страну-сортир»

Президент США Дональд Трамп назвал Норвегию «страной-сортиром», комментируя присуждение Нобелевской премии мира Нави Пиллэй из ЮАР.

Как уточняет ТАСС, американский лидер обрушился с критикой на европейскую страну во время выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган.

Политик посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, хотя урегулировал восемь конфликтов.

Трамп отметил, что ему «не нужен никто из Норвегии» и он не хочет иметь с этой страной никаких дел.

«Я не в восторге от Норвегии. Откровенно говоря, Норвегия — отстой. Норвегия превратилась в отхожее место», — не стеснялся в выражениях глава Белого дома.

Напомним, в 2026 году Нобелевскую премию мира присудили бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй.

10 октября Трамп заявил, что члены Норвежского нобелевского комитета вручили награду «человеку, о котором никто никогда не слышал».

В прошлом году президент США также претендовал на Нобелевскую премию мира, но награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.