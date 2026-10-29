Вторая весна Дениса Гузлаева: История ветерана второй Карабахской, закрывшего собой друга и победившего смерть - ФОТО

Биография Дениса Гузлаева — это история мужества, самопожертвования и возвращения к жизни после испытания, которое могло стать последним.

Солдат 44-дневной Отечественной войны, тяжело раненный на фронте, он пережил кому, многочисленные операции и долгий путь восстановления. 29 октября стало для него вторым днём рождения — именно в этот день, шесть лет назад, он пришёл в сознание после десяти дней комы.

В комментарии 1news.az ветеран Второй Карабахской войны рассказал о своём пути от обычного бакинского парня, работавшего поваром, до солдата, отправившегося освобождать родную землю. Он вспомнил, как спас боевого товарища ценой собственного здоровья, как встретил День Победы в больничной палате и как во время восстановления познакомился со своей будущей супругой Региной Ковалёвой — дочерью Национального героя Азербайджана Юрия Ковалёва, погибшего в Первой Карабахской войне.

«Я понимал, что не могу поступить иначе»

Денис Гузлаев родился и вырос в Баку. До начала 44-дневной войны он работал поваром. Когда ему позвонили и сообщили о необходимости явиться в военкомат, он не стал раздумывать: оставил работу и отправился выполнять свой долг.

«Конечно, мои родители переживали, как и любые родители, ведь я единственный ребёнок в семье. Но я понимал, что не могу поступить иначе. Для меня это был долг перед Родиной, и я должен был его выполнить», — вспоминает ветеран.

Опыт срочной службы помог Денису быстрее адаптироваться к военным условиям. Но главное, по его словам, заключалось в понимании общей цели, которая объединяла бойцов.

«Карабах — это Азербайджан, и нашей главной целью было освобождение наших земель. Я испытывал целый спектр эмоций: гордость, волнение, решимость и чувство ответственности. Я понимал, ради чего иду и какую цель мы перед собой поставили», — рассказывает он.

Боевой путь Дениса проходил через направления Джабраила, Физули и Ходжавенда. Он вспоминает, что солдатам придавало силы осознание того, что они вместе идут к одной цели — вернуть родные земли.

Однако 18 октября 2020 года, после прохождения Гадрута, на участке в направлении Ходжавенда его жизнь разделилась на «до» и «после».

Он закрыл собой боевого товарища

В тот день подразделение Дениса удерживало позиции и готовилось к бою. Шёл миномётный обстрел. Когда погибли боевые товарищи, солдаты начали спускать их тела. В этот момент в их сторону прилетел вражеский снаряд.

Денис закрыл собой сослуживца. Осколок ранил его в спину — по словам ветерана, если бы он не принял удар на себя, снаряд мог бы попасть товарищу в сердце.

«Знаете, несмотря на ранение, я рад, что смог спасти жизнь своего боевого товарища», — говорит он.

Вскоре Денис почувствовал сильную слабость. Кровотечение усиливалось, но обстрелы продолжались, и безопасно эвакуировать раненого было невозможно. Вместе с оставшимся рядом сослуживцем он пытался продвигаться к своим.

Они остановились возле дерева. В этот момент разорвался ещё один снаряд. Его осколки тяжело ранили Дениса в лицо и отбросили в сторону.

Придя в себя, он попытался ощупать лицо и понял, насколько серьёзными оказались повреждения:

«Спустя некоторое время я пришёл в себя и попытался ощупать своё лицо. Тогда я понял, что его практически нет. Из-за сильной кровопотери я постепенно терял сознание, но товарищи старались постоянно разговаривать со мной, чтобы я не отключался. Они перебинтовали меня и попытались эвакуировать. Однако из-за непрекращающихся интенсивных обстрелов спустить меня вниз не удавалось, и нам пришлось провести ночь в лесу. Только на следующее утро ребятам удалось доставить меня к машинам, откуда меня отправили в госпиталь».

Десять дней между жизнью и смертью

Первую, жизненно важную операцию Денису провёл в Физули стоматолог-хирург Бахруз Рустамов, добровольно отправившийся на фронт. Вместе со своей командой он спасал тяжелораненых военнослужащих.

Состояние Дениса было критическим: нижняя часть лица оказалась практически полностью разрушена. Врачи сомневались, что он выживет. Позже его перевезли в Баку, где во время очередной операции он впал в кому.

В коме Денис провёл десять дней.

Но он выжил.

«У ветеранов принято отмечать свой второй день рождения. Я проснулся ровно шесть лет назад, 29 октября», — рассказывает он.

С этого дня начался другой фронт — долгий путь восстановления, наполненный операциями, болью и необходимостью заново учиться жить. Впереди были многочисленные хирургические вмешательства, направленные на восстановление лица.

Денис награждён медалями за освобождение Физули и за участие в войне.

В его истории есть и особое совпадение, связывающее две войны, две семьи и две судьбы. Денис получил ранение на участке между Гадрутом и Ходжавендом. Именно на этом направлении погиб отец его будущей супруги — Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв, павший в Первой Карабахской войне.

День Победы — в больничной палате

9 ноября 2020 года Денис встретил в больнице. Он восстанавливался после второй операции, когда Азербайджан приближался к историческому моменту.

Вечером президент выступал в прямом эфире. В палату зашел другой ветеран, включил телевизор, чтобы посмотреть выступление главы государства.

Тем временем с улицы уже доносились радостные крики и музыка. В больничных коридорах люди обнимались, плакали от счастья и поздравляли друг друга.

«Конечно, я испытывал чувство гордости. Это не передать словами», — вспоминает Денис.

В тот вечер он не мог праздновать Победу на улицах вместе с другими азербайджанцами. Но он был одним из тех, благодаря кому эта Победа стала возможной.

Возвращение домой после лечения стало ещё одним важным моментом. По словам ветерана, близкие встретили его тепло и с гордостью.

Любовь, которая помогла пройти через испытания

Во время восстановления Денису предстояло перенести ещё множество операций. С будущей супругой Региной Ковалёвой он познакомился после четвёртой операции, когда врачи восстанавливали ему нос с использованием реберного хряща.

Это произошло на Пасху. Денису позвонили из Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» и сообщили, что хотят навестить его. Вместе с представителями организации пришла Регина.

Позже она стала приезжать чаще, навещая не только Дениса, но и других раненых военнослужащих. Постепенно между ними возникла особая связь.

«Признаюсь, её поддержка очень помогала мне перед тяжёлыми операциями», — говорит ветеран.

Они обменялись контактами, начали общаться, и со временем знакомство переросло в крепкий брак.

Регина — дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалёва, погибшего в Первой Карабахской войне. Так судьбы двух поколений, чьи жизни связала борьба за родную землю, неожиданно переплелись.

Денис прошёл через тяжёлое ранение, кому и долгие месяцы восстановления. Он заново учился жить, перенёс множество операций и встретил человека, который поддерживал его в самые трудные моменты.

Для него 29 октября — не просто дата в календаре. Это день, когда он вернулся к жизни. День, напоминающий о цене человеческого мужества, о товарищах, которые не оставляют своих, и о том, что даже после самых тяжёлых испытаний у человека может начаться новая глава жизни.

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