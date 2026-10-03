«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и возвращении Шуши — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 1NEWS.AZ

Есть войны, которые не заканчиваются с последним выстрелом. Они продолжают жить — в опустевших комнатах, в бережно хранимых чёрно-белых снимках, в именах, передающихся детям, и в глухой, нестихаемой боли, перед которой бессильно само время.

Но иногда сквозь эту боль прорастает надежда.

Историей о разорванном и вновь сшитом судьбой мире с корреспондентом 1news.az поделилась Регина Ковалёва — дочь Национального Героя Азербайджана Юрия Петровича Ковалёва.

Сегодня — 35 лет со дня смерти Юрия Ковалёва, погибшего в Первой Карабахской войне. Регине тогда было всего два года. Она не помнит тепла его рук, но всю жизнь слагала его образ по крупицам: из рассказов близких, воспоминаний сослуживцев и пожелтевших фотографий. А спустя почти три десятилетия судьба вновь привела её к Карабаху — уже через человека, ставшего её супругом.

Это история о том, как одна война отняла у дочери отца, а другая — словно в искупление — вернула ей право на счастье, любовь и возможность вместе с близким человеком увидеть возрождение родных земель.

«Кто, если не я?»

Юрий Ковалёв родился 29 мая 1965 года в русской семье в Гёйчайском районе Азербайджанской ССР. После срочной службы в воздушно-десантных войсках и службы в Краснознамённой Каспийской флотилии он с 1990 года служил в подразделении полиции МВД Азербайджана.

Ковалёв участвовал в боевых действиях в Карабахе и близлежащих районах.

Сослуживцы называли его Юрой Чёрным за редкий для русской внешности тёмный цвет волос. Но главное — в нём видели человека, который без остатка отдал своё сердце Азербайджану.

Когда в семье впервые узнали, что Юрий отправляется в эпицентр боевых действий, это стало тяжелейшим ударом.

«Война — это всегда тревога и страх, — делится его дочь Регина. — Бабушка и мама плакали, пытались удержать его, отговорить. Любая семья поступила бы так же... Но папа был непреклонен. Он практически не раздумывая взял повестку, посмотрел на родных и твердо отрезал: “Я отправляюсь в Карабах. Кто, если не я?” Собрался и уехал.

Для него Азербайджан не был просто местом, указанным в паспорте — это была его единственная Родина, защищать которую он считал своим священным долгом. И когда я думаю о его решении, во мне сливаются два чувства: невыносимая боль от утраты и бесконечная гордость за отца».

Когда зарубежные журналисты однажды спросили его, почему русский человек так самоотверженно сражается за Азербайджан, Ковалёв ответил, что вырос здесь, в Баку, с детства дружил с азербайджанцами и искренне считал себя сыном этой земли.

Юрий и его соратники участвовали в самых кровопролитных боях, освобождали Чайкенд и выполняли самые сложные боевые задачи. Помимо Чайкенда, Юрий отличился в боях за Геранбой, Менешиде, Бузлуге, Еркедже и Тодане.

3 октября 1991 года автомобиль, в котором после выполнения боевого задания по направлению Ходжавенда возвращались Юрий Ковалёв, Сергей Барин, Андрей Куденин и Александр Абрамов, попал под обстрел. За голову Юрия Ковалёва к тому моменту была назначена награда в один миллион рублей.

Несмотря на обстрел, они продолжали сопротивляться и отстреливались до последнего патрона. В результате боя Барин и Ковалёв получили смертельные ранения.

Юрию Ковалёву было всего 26 лет…

У него остались супруга, две дочери и брат.

5 июня 1992 года ему посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана. Сегодня его имя носит бакинская школа №229, выпускником которой он был, а в Гёйчае есть улица, названная в его честь. Его образ также был увековечен в азербайджанском фильме «Ходжа».

Но для Регины он — не только легендарный боец и имя на памятной табличке. Прежде всего, он — её папа, которого она лишилась, когда была ещё совсем маленькой.

«Там, где Юра, нам не было страшно»

«Когда погиб мой папа, мне было всего два года. Поэтому, к сожалению, я почти не помню его. Но я росла на рассказах моей семьи, на фотографиях и воспоминаниях людей, которые его знали. Папа был очень мужественным и смелым человеком. В боях он никогда не боялся ответственности, всегда старался идти впереди и был бойцом, на которого можно было положиться. Его сослуживцы даже говорили: “Там, где Юра, нам никогда не было страшно”.

Дома он был совсем другим — очень добрым, ласковым, заботливым и любящим отцом. Из Карабаха он приезжал домой редко, и каждый его приезд становился для семьи настоящим праздником. Мне рассказывали, что в такие моменты казалось, будто в доме сразу становилось светлее, словно появлялось солнце.

Он очень любил нас и также сильно любил свою Родину. Поэтому для меня папа — это пример мужества, ответственности и большой любви: любви к своей семье и к своей Родине», — рассказывает Регина Ковалёва в интервью 1news.az.

О самой войне Юрий говорить не любил. Но, по словам Регины, иногда человеку и не нужно ничего объяснять:

«Иногда слова и не нужны. Достаточно было посмотреть ему в глаза. В них можно было увидеть и ту боль, и всё то, через что ему пришлось пройти. Даже без слов было понятно, насколько тяжёлыми были для него эти события.

Сослуживцы до сих пор рассказывают о боевом духе Юры Ковалёва, о его подвигах. Те, кто был рядом с папой и видел его в экстремальных ситуациях, говорили что ему было незнакомо чувство страха. Он перечеркнул страх. Его никто и ничто не могло остановить».

Для Регины звание Национального Героя Азербайджана, присвоенное её отцу посмертно, — государственная награда, которой особенно дорожат в их семье.

«Звание Национального героя Азербайджана, которым мой папа был награждён посмертно, — это прежде всего высокая оценка его заслуг перед Родиной. И, конечно, для нашей семьи это огромная гордость.

Для него Родина была самым главным, и до конца он оставался верен этому чувству. Поэтому для меня эта награда — подтверждение того, что его любовь к Родине, его мужество и служение были высоко оценены.

Я искренне благодарна нашему государству, нашему Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о семьях наших шехидов и ветеранов. Такая забота со стороны государства очень важна для них и придаёт силы.

Для меня папа — не только мой родной человек, но и большой пример патриотизма. И я чувствую ответственность за то, чтобы достойно нести его имя, помнить о нём и передавать молодому поколению его любовь к Родине.

Мне очень дорого и отрадно видеть, что память о моём папе, Юрии Ковалёве, сохраняется и что его имя не забывают. Особенно важно для меня, что вспоминают не только моего папу, но и всех наших героев. Из года в год проходят различные мероприятия, посвящённые памяти Юрия Ковалёва. Очень трогательно видеть, как люди собираются в Аллее Шехидов, чтобы отдать дань памяти нашему Герою.

В школе №229 Низаминского района города Баку регулярно проводятся мероприятия, посвящённые памятным датам, связанным с Юрием Ковалёвым и другими нашими героями. В Гёйчае также есть улица, названная в честь Юрия Ковалёва. Для нашей семьи это очень важно и дорого.

Я считаю, что каждый из нас должен вносить свой вклад в сохранение памяти о наших героях. Потому что память — это наша ответственность перед прошлым и перед будущими поколениями. Мы должны сделать всё, чтобы имена наших героев никогда не забывались».

«Нас связал Карабах»

Но Судьба пишет удивительные сценарии. Спустя почти тридцать лет после гибели отца Регина встретила человека, который вновь связал её жизнь с Карабахом.

Они познакомились уже после окончания Второй Карабахской войны в больнице. Регина вместе со своим дядей Виталием Ковалёвым, братом Национального Героя, приехала навестить раненых военнослужащих. Среди них был Денис Гузлаев.

«Вместе с дядей и председателем партии Yeni Azərbaycan Низаминского района мы приехали в больницу. Там было много ребят — ветеранов. Денис уже знал о нашем приезде и ждал нас в холле. Именно тогда мы впервые познакомились.

Не скажу, что это была любовь с первого взгляда, потому что главной целью тогда было оказать поддержку. Я до сих пор помню тот день. Для меня это был очень эмоциональный момент, потому что история Дениса действительно очень тяжёлая.

Мы поговорили, обменялись контактами. Я сказала ему: “Я всегда на связи. Если что-то понадобится — обращайся”.

Потом я продолжала навещать ребят в больнице. И однажды Денис показал мне свои фотографии и спросил: “Хочешь посмотреть, каким я был и что со мной стало?” Когда я увидела эти фотографии, мне было очень тяжело сдержать слёзы.

Он тогда сказал: “Кто меня теперь полюбит в таком виде?” А я ответила ему: “Не переживай. На твоём жизненном пути обязательно встретится человек, который полюбит тебя искренне”.

И кто бы мог тогда подумать, что наши дороги действительно однажды сойдутся? Наверное, это судьба. Я скажу так: нас связал Карабах».

В этой фразе — пожалуй, вся история Регины Ковалёвой.

Первая Карабахская война забрала у неё отца, когда она была ещё ребёнком. Вторая стала для неё не только историей возвращения земель, но и личной точкой продолжения той судьбы, которую война когда-то оборвала.

И потому 8 ноября 2020 года для Регины стало не просто исторической датой.

Когда было объявлено об освобождении Шуши, она сразу вспомнила об отце.

«Вы знаете, я всегда верила в нашу доблестную армию, верила в нашего Верховного Главнокомандующего и была уверена, что мы обязательно вернём наши земли.

Я никогда не забуду тот день, когда было объявлено об освобождении Шуши. Когда я услышала эту новость, руки сами потянулись к папиному портрету. Я взяла его фотографию, крепко прижала к себе и просто расплакалась. Это были такие эмоции, которые невозможно передать словами. В тот момент я чувствовала огромную гордость, радость и боль. Потому что понимала: эта победа досталась нам очень дорогой ценой.

В тот же день мы всей семьёй поехали на Шехидляр Хиябаны.

И сегодня, когда я прохожу мимо могил наших героев, я каждый раз мысленно говорю им: “Спасибо”. Спасибо за их мужество, за их жертву, за нашу Родину. И, наверное, пока мы помним их и говорим о них, они продолжают жить в наших сердцах.

Сегодня я очень хотела бы сказать папе, что я его очень люблю и горжусь им. Мне очень его не хватает».

«Храни нас Бог»

Есть одна деталь, которая с потрясающей точностью раскрывает суть Юрия Ковалёва. На обратной стороне своей последней фотографии, сделанной незадолго до гибели, он оставил короткую надпись, звучащую сегодня как пророчество и завещание:

«Карабах — моя работа, моя боль, моя печаль. Храни нас Бог».

Он не дожил до дня, когда над освобождённой Шушой вновь был поднят азербайджанский флаг. Не увидел, как спустя почти тридцать лет его дочь держала в руках его фотографию и плакала уже не только от боли утраты, но и от радости за Родину.

Но его история продолжилась в его детях.

Судьба не просто замкнула круг — она дала Регине шанс залечить старую рану. Рядом с Денисом, прошедшим через огонь Второй Карабахской, она обрела то, чего её когда-то лишила первая война, — крепкую семью, защиту и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня Регина активно сохраняет память об отце, а также помогает ветеранам и семьям шехидов Второй Карабахской войны. Ведь память о героях должна жить вечно.

Возможно, именно поэтому её история воспринимается не только как история потери. Это история продолжения.

Война отнимает. Память возвращает. А любовь, несмотря ни на что, продолжает жить.

1news.az желает Регине Ковалёвой и её семье всего самого прекрасного — мира, счастья, взаимной любви и долгих лет рядом друг с другом. И всем людям, чьи судьбы так или иначе коснулась война, в любом уголке этой планеты, — мира и любви.