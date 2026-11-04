Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворён работой главы Пентагона Пита Хегсета и не намерен отправлять его в отставку.

Отвечая в среду на вопрос журналистов о возможном увольнении министра обороны, Трамп отметил, что Хегсет, по его мнению, отлично справляется со своими обязанностями.

Ранее в тот же день CBS News со ссылкой на источники сообщило, что американский президент обсуждает с советниками дальнейшую судьбу главы Пентагона на фоне победы демократов на промежуточных выборах.

Выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По их итогам Демократическая партия получила большинство в обеих палатах. Республиканцы также потерпели неудачу на выборах губернаторов в ряде штатов, в том числе в Техасе. Поражения зафиксированы и в традиционно республиканских штатах.

Американские СМИ связывают эти результаты с разочарованием избирателей в Трампе, в том числе среди сторонников его собственной партии.