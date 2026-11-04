 Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

Редакция 1news23:20 - 04 / 11 / 2026
Читать на других языках:English
Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворён работой главы Пентагона Пита Хегсета и не намерен отправлять его в отставку.

Отвечая в среду на вопрос журналистов о возможном увольнении министра обороны, Трамп отметил, что Хегсет, по его мнению, отлично справляется со своими обязанностями.

Ранее в тот же день CBS News со ссылкой на источники сообщило, что американский президент обсуждает с советниками дальнейшую судьбу главы Пентагона на фоне победы демократов на промежуточных выборах.

Выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По их итогам Демократическая партия получила большинство в обеих палатах. Республиканцы также потерпели неудачу на выборах губернаторов в ряде штатов, в том числе в Техасе. Поражения зафиксированы и в традиционно республиканских штатах.

Американские СМИ связывают эти результаты с разочарованием избирателей в Трампе, в том числе среди сторонников его собственной партии.

Поделиться:
268

Актуально

Хроника

Эрдоган передал искренние пожелания Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана, ...

Общество

Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

В мире

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Общество

Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

В мире

Трамп признал, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев

Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

В РФ при атаке украинского беспилотника на микроавтобус погибли три человека

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Болгарии завершилось голосование во втором туре выборов президента - ОБНОВЛЕНО

При стрельбе у стадиона в Алабаме один человек погиб, восемь пострадали - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Викинг» сравнял счёт в матче с «Сабахом» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:29

«Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

04 / 11 / 2026, 23:55

Трамп признал, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев

04 / 11 / 2026, 23:40

Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

04 / 11 / 2026, 23:20

В РФ при атаке украинского беспилотника на микроавтобус погибли три человека

04 / 11 / 2026, 23:00

Эрдоган передал искренние пожелания Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана, возвращаясь из Южной Кореи - ВИДЕО

04 / 11 / 2026, 22:50

Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО

04 / 11 / 2026, 22:30

В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

04 / 11 / 2026, 22:10

Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

04 / 11 / 2026, 21:42

В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

04 / 11 / 2026, 21:20

В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО

04 / 11 / 2026, 21:03

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

04 / 11 / 2026, 20:40

Белый дом опубликовал фотографию Трампа с подписью «Он по-прежнему ваш президент»

04 / 11 / 2026, 20:20

В Азербайджане отец ударил ножом поздно вернувшуюся домой дочь

04 / 11 / 2026, 20:00

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

04 / 11 / 2026, 19:48

«Я передала этой женщине золото на 360 тысяч манатов»: в Баку судят гадалку, обвиняемую в истязании племянника и мошенничестве

04 / 11 / 2026, 19:30

Число погибших в результате удара РФ по школе в Запорожской области достигло 40

04 / 11 / 2026, 19:15

«Я был обманут»: директор Loft Dent попросил прощения у дочери погибшей в пожаре Кёнюль Велибейли

04 / 11 / 2026, 19:00

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

04 / 11 / 2026, 18:52

Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан в конце ноября

04 / 11 / 2026, 18:45
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34