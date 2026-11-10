В Армении скончался арестованный оппозиционный кандидат в мэры

В СИЗО от инфаркта скончался член оппозиционной «Сильной Армении» Арсен Геворкян, баллотировавшийся в мэры Степанавана.

Информацию подтвердили Sputnik Армения в партии Самвела Карапетяна.

Иные детали на этот час узнать не удалось.

Геворкян, будучи кандидатом в мэры Степанавана, был арестован сроком на 2 месяца 21 октября — буквально за 4 дня до муниципальных выборов — по обвинению в даче взятки.

До этого Антикоррупционный комитет опубликовал видео с утверждением, что на кадрах — раздача взяток избирателям в офисе оппозиционного кандидата. Всего по делу о взятках в Степанаване задержано 24 человека, среди них — 4 кандидата в Совет старейшин.

Выборы в Совет старейшин укрупненной общины Степанаван Лорийской области состоялись 25 октября, победу на них одержал провластный кандидат — член новосозданной партии «Горцарар» («Предприниматель») Армен Григорян.