Акции NVIDIA обвалились после сообщений о связях Дженсена Хуанга

Американская технологическая компания NVIDIA потеряла более 190 млрд долларов рыночной капитализации после появления сообщений о предполагаемой связи ее генерального директора Дженсена Хуанга с женщиной, которую подозревают в шпионаже в интересах Китая.

В понедельник стоимость акций компании снизилась на 4%, продолжив негативную динамику последних недель. За прошедший месяц рыночная капитализация NVIDIA сократилась на 23%.

Среди основных факторов давления на котировки инвесторы называют опасения относительно возможного формирования пузыря на рынке технологий искусственного интеллекта.

Вместе с тем новое снижение акций связывают с рисками, которые потенциальная утечка информации в пользу Китая может создать для позиций США в глобальной гонке искусственного интеллекта. Одним из ключевых факторов американского технологического преимущества остаются передовые чипы производства NVIDIA.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией о возможной утечке сведений китайской стороне перед запланированным на май визитом в Китай.

Однако во вторник стало известно, что главе Белого дома все же предоставляли соответствующий доклад.

По данным издания, информация о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, была доложена Трампу на борту президентского самолета Air Force One во время его поездки в Китай около шести месяцев назад.

Источник: DailyMail